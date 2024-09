Follia a Belgrado, il Partizan perde il derby e i tifosi feriscono l’allenatore

Al termine del derby tra Partizan e Stella Rossa , concluso con un pesante 4-0 a favore della squadra ospite, il clima di tensione è sfociato in violenza e disordini. La partita, già carica di significato sportivo, si è trasformata in una scena di caos che ha coinvolto tifosi, giocatori e persino l’allenatore del Partizan , Aleksandar Stanojevic .

Partizan, aggredito Stanojevic

Dopo la sconfitta contro la Stella Rossa, alcuni ultras del Partizan hanno invaso il campo, vandalizzando il terreno di gioco prima di dirigersi verso gli spogliatoi. Qui, hanno rotto una finestra, ferendo al volto l'allenatore Stanojevic. Visibilmente scosso e con il volto incerottato, il tecnico si è comunque presentato in conferenza stampa per denunciare l'accaduto, spiegando come i tifosi abbiano causato il taglio e la perdita di sangue. Nonostante l’incidente, Stanojevic ha ritenuto importante presentarsi davanti ai giornalisti per rispetto del ruolo e del pubblico.