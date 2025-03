L'imprevedibile reazione dopo un momento molto teso del match

Alessia Bartiromo 31 marzo - 15:55

Incredibile episodio accaduto durante il match molto sentito di Coppa del Perù tra Sport Huaquilla e Magdalena CEDEC che ha visto la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Non sono mancate le polemiche nel finale con un momento inaspettato nel rettangolo verde di gioco. L'arbitro Luis Alegra stava per espellere un calciatore del Magdalena quando un membro dello staff si è fiondato in campo per protestare e lanciargli una bottiglietta d'acqua. Prima che l'oggetto contundente arrivasse a destinazione, l'uomo è stato colpito con un calcio da kung fu all'altezza del collo e del torace proprio dal direttore di gara, in una manciata di secondi. Ne è conseguita una maxi rissa tra calciatori, arbitri, tesserati e allenatori, con gli ospiti che hanno gridato allo scandalo per il ko acquisito.

Il big match di Coppa del Perù — La Coppa del Perù è una competizione molto sentita, che mette davanti squadre pronte a giocarsi il titolo con molta ostinazione. Per la gara che si è disputata in questo weekend ad Ancash si sono affrontare lo Sport Huaquilla e il Magdalena CEDEC, con il risultato che ha subito sorriso i padroni di casa per 2-1. Nel secondo tempo la tensione è aumentata sempre di più con la posta in palio che si fa sempre più importante. Ma non è tutto: all'82' l'episodio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un calciatore del Magdalena commette un brutto fallo di frustrazione e per l'arbitro Luis Alegra è espulsione.

🇵🇪 | Durante la Copa Perú, el árbitro Luis Alegre iba a expulsar a un jugador del club que iba perdiendo, cuando entró un miembro técnico con botella en mano y el referí le propinó una patada además de que casi se van a las paradas con los otros árbitros.pic.twitter.com/vrc3fjUIED

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 31, 2025

L'incredibile episodio — Mentre Alegra si appresta ad avvicinarsi al giocatore in questione con il cartellino rosso tra le mani, entra in campo furioso un membro dello staff della squadra ospite, pronto a protestare veementemente contro il direttore di gara lanciandogli una bottiglietta d'acqua. Lo stesso, in una frazione di secondo, lo ferma con un calcio da kung fu all'altezza del collo e del torace facendolo cadere a terra di colpo, scongiurando sul momento danni fisici gravi. Da quell'incredibile gesto violento nasce una rissa in campo che non riesce a sedarsi, includendo allenatori, calciatori e gli altri arbitri. Mancano pochi minuti alla fine della gara ma non si riesce a proseguire, con la squadra di casa costretta a chiamare l'intervento delle Forze dell'Ordine per ristabilire la calma.

Le immagini che stanno facendo il giro del web — Quello occorso in Coppa del Perù è soltanto l'ultimo di una serie di episodi violenti che si stanno registrando non solo nelle competizioni di calcio europee ma anche in Sudamerica, dove la tensione dei match sia di campionato che nelle altre sfide è sempre altissima, così come la rivalità tra le varie tifoserie. L'episodio sta ricevendo una cassa di risonanza davvero importante, avendo investito non solo numerosi tesserati delle due squadre presenti in campo ma in particolar modo la terna arbitrale e il direttore di gara Luis Alegre, sottoposto a un'indagine per il violento calcio comminato, che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto molto gravi sul malcapitato.