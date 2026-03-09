Ha dell'incredibile quanto accaduto sul rettangolo verde in 2.Bundesliga, nella gara tra Münster e Hertha Berlino. Con il VAR fuori gioco, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore fidandosi della revisione dei suoi assistenti.

Francesco Intorre 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 17:50)

Il calcio regala sempre storie ai limiti della sceneggiatura cinematografica, ma questa volta la realtà ha decisamente superato la fantasia. In un'era in cui ogni millimetro del prato verde è coperto da telecamere ad altissima definizione, è bastato il gesto sconsiderato di un paio di tifosi per riportare l'orologio indietro di vent'anni. Un episodio a dir poco surreale è andato in scena in Germania, nel campionato di 2. Bundesliga (la seconda divisione tedesca), durante la partita tra Preußen Münster ed Hertha Berlino al Preußenstadion, dove gli ultras di casa si sono trasformati in veri e propri guastatori. I facinorosi sono infatti riusciti a sabotare il monitor del VAR posizionato a bordo campo proprio nel momento più delicato del match, rendendo di fatto impossibile la tanto attesa On-Field Review da parte del direttore di gara.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Germania, tifosi mettono fuori gioco il VAR — La scena che si è consumata sotto gli occhi increduli degli spettatori tedeschi ha scatenato un vero e proprio cortocircuito regolamentare. Richiamato dalla sala video per un presunto fallo da rigore a favore dell'Hertha, in una fase cruciale del match, sul risultato di 1-1, l'arbitro Felix Bickel si è diretto con la consueta mimica verso la postazione a bordo campo per rivedere l'azione. Ma giunto davanti allo schermo, la scoperta è stata a dir poco tragicomica.

Il monitor era completamente nero e privo di segnale. La postazione era stata deliberatamente manomessa, con cavi tranciati o staccati dalle prese, impedendo la trasmissione delle immagini. Un sabotaggio in piena regola che ha letteralmente accecato il fischietto. L'arbitro si è ritrovato circondato dalle proteste dei giocatori in campo e dal boato assordante proveniente dalle curve della 2. Bundesliga.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Una decisione storica e l'auricolare rovente — Di fronte all'impossibilità oggettiva di visionare i replay dell'azione incriminata, si è venuta a creare una situazione di stallo senza precedenti. Privato del supporto visivo su cui si basa l'intero sistema arbitrale odierno, il direttore di gara si è trovato davanti a un bivio psicologico pesantissimo. Dopo lunghissimi minuti di discussione concitata attraverso l'auricolare con gli assistenti chiusi al sicuro nella sala video, l'arbitro ha dovuto prendere una decisione estrema, ovvero fidarsi esclusivamente delle parole dei colleghi.

Con un gesto di enorme coraggio ha indicato il dischetto del rigore fidandosi solo della voce nelle sue orecchie, assegnando un penalty letteralmente al buio, che ha poi regalato la vittoria per 2-1 all'Hertha Berlino, entrando di diritto nella galleria degli episodi calcistici più folli di sempre in terra tedesca.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.