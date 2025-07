Guai a chi tocca il "Maravilla" agli argentini. E' questo lo "slogan" nascosto di questa trattativa che sarà ricordata forse per sempre in terra sudamericana

Martinez ha deciso di voler chiudere la carriera con il Racing e il club argentino per omaggiarlo, oltre a proporre un accordo fino al 2028, ha deciso di inserire una clausola da 122 milioni di dollari, pagabili solo ed esclusivamente in un'unica rata. Un gesto che ha entusiasmato il calciatore che ha accettato senza pensarci nemmeno un secondo, nella speranza di alzare altri trofei assieme.

Secondo quanto riportato da alcuni media argentini, il Racing ha voluto inserire questa clausola anche per paura di perdere il calciatore al fronte di alcuni interessamenti arabi oltre che europei. Un modo particolare per "restare sicuri" di non perdere mai l'attaccante. Il classe 1992 arrivato nel 2024 ha siglato 24 gol in 40 presenze, diventando uno degli idoli assoluti dei tifosi. Nel mentre la notizia è diventata virale nel mondo, mentre in Argentina è record assoluto.