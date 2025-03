Follia Fonseca: minacce all’arbitro e maxi squalifica in arrivo

La sfida tra OL e Brest andata in scena al Groupama Stadium, e terminata 2-1 per i padroni di casa, è stata caratterizzata da un brutto episodio, con protagonista l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca .

Negli ultimi momenti del match, un check del Var che avrebbe potuto consentire il penalty dell'ipotetico pareggio finale degli ospiti, ha mandato in escandescenza l'allenatore dell'OL: Fonseca è entrato in campo e si è avvicinato a muso duro al direttore di gara Millot , rivolgendo a quest'ultimo gravi insulti.

Le dichiarazioni del post partita

Nel referto dell'arbitro si parla di frasi minatorie, il che renderebbe ancor più complessa la situazione dell'allenatore. Nel post partita Fonseca si è presentato ai microfoni, nonostante l'intento contrario della società, per rilasciare una veloce considerazione: "Mi scuso per questo gesto, non dovrei farlo ma il calcio ci fa fare a volte dei gesti non corretti".