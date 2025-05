Forest, polemica dopo il pari: Marinakis umilia Espirito Santo davanti a tutti

La squadra del tecnico portoghese è tornata ufficialmente in Europa, ma non tutti sono stati felici del pareggio contro il Leicester

Federico Grimaldi 12 maggio - 12:54

Un episodio clamoroso ha infiammato la Premier League: al termine di Nottingham Forest-Leicester, terminata 2-2, il proprietario dei Tricky Trees, Evangelos Marinakis, è sceso in campo per rimproverare duramente l’allenatore Nuno Espirito Santo davanti a giocatori, staff e tifosi. Una scena senza precedenti che ha sollevato polemiche e acceso il dibattito su rispetto e leadership. Tutto questo proprio nel giorno in cui il Forest ha conquistato uno storico ritorno nelle coppe europee.

Forest, Marinakis furioso: irruzione in campo e sfuriata pubblica contro Nuno Espirito Santo — Il Nottingham Forest ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Leicester, ma l'episodio che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato il comportamento del proprietario Evangelos Marinakis. Il greco, infatti, ha deciso di scendere in campo al termine della partita per rimproverare pubblicamente l'allenatore Nuno Espirito Santo. Marinakis era visibilmente contrariato per una decisione tattica riguardante l'attaccante Taiwo Awoniyi, che, nonostante un infortunio, è rimasto in campo senza incidere positivamente sulla partita.

Questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni esperti lo hanno definito "imbarazzante" e "assolutamente ridicolo", mentre altri lo hanno interpretato come una manifestazione di passione per il club. Nuno Espirito Santo, però, ha difeso il suo presidente. Sottolineando che la sua reazione era dettata dall'emotività del momento. Nonostante la qualificazione del Forest a una competizione europea, il gesto di Marinakis ha sollevato interrogativi sul suo ruolo e sull'approccio alla gestione del club. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la prossima mossa del club e dell'allenatore.