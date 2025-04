Francia, arbitro sfugge al rapimento: “Ho temuto per la mia vita”

Nuovo scandalo nelle categorie giovanili francesi, dove un giudice di gara è stato chiuso nello spogliatoio da due calciatori a volto coperto.

Federico Grimaldi 3 aprile - 13:44

Scandaloso quanto accaduto in Francia. Un arbitrodi 19 anni, dopo aver arbitrato una partita regionale, è stato vittima di un tentato rapimento da parte di due calciatori. I due giocatori lo avrebbero minacciato e tenuto prigioniero nello spogliatoio. Continuano i casi di violenza nelle categorie giovanili francesi.

Francia, l'arbitro: "Sono entrati col volto coperto" — Simon, il suo nome, è solamente un giovane arbitro che sta coltivando il suo sogno, ma con episodi del genere, sarà difficile per lui continuare in questo ambito, soprattutto in Francia. Cosa è successo? Durante la partita del campionato Regional 3 tra gli Under 17 del Chaville e quelli dell'AC Boulogne-Billancourt ci sono state degli episodi controversi, che hanno portato a proteste accese da parte dei giocatori della squadra ospite, ma le liti non si sarebbero fermate in campo.

Infatti, dopo il fischio della partita, mentre l'arbitro si stava preparando per andare via, due giocatori della squadra ospite, a volto coperto, sono entrati ed hanno tenuto in ostaggio il giovane l'arbitro. Da qui, il racconto spaventato di Simon: "Sono stato respinto in modo violento e mi hanno impedito di andare via, mentre altre tre persone cercavano di filmare la scena. Quando sono entrati, mi sono subito insospettito. Avevano il volto coperto e avevano iniziato ad inveire in modo violento nei miei confronti. Volevano chiudermi dentro lo spogliatoio con loro dentro, e sicuramente non per parlare. Era chiaro che volevano picchiarmi, per me sono stati attimi terribili. Ho temuto per la mia vita"

L'ACBB ha sospeso i giocatori — Alla fine della storia, c'è stato un parziale lieto fine. L'arbitro, grazie ad un momento di disattenzione dei due giocatori, è riuscito a fuggire e rifugiarsi in un deposito dello stadio, dove vi erano altri due giocatori ed uno steward. Simon, dopo lo spavento, è riuscito a chiamare la Polizia, che è intervenuta con prontezza ed ha arrestato i due sospettati, entrambi minorenni. I due sono stati rilasciati dopo un'ora, ma con l'apertura di un'indagine.

Naturalmente, dopo un gesto del genere, non potevano mancare le sanzioni per i diretti interessati: "Condanniamo ogni forma di violenza; questi atti intollerabili non corrispondono affatto ai valori del club", spiega Ludovic Fortes, presidente del club di Boulogne. "Abbiamo sospeso i giocatori interessati, è in corso un'indagine della polizia e se questi fatti saranno provati, verranno esclusi. La dirigenza dell'ACBB non lascerà spazio alla violenza e alla mancanza di rispetto all'interno del club"

