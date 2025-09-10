La nazionale francese si prepara ad accogliere il nuovo tecnico dopo il Mondiale, secondo varie indiscrezioni l'incarico sarà affidato a Zidane

Giammarco Probo 10 settembre - 17:18

In casa Franciaè sempre più delicata la questione che porta al prossimo allenatore in nazionale al posto di Deschamps. La squadra due volte campione del mondo, si avvicina al Mondiale 2026 ma senza sapere chi sarà la prossima guida: anche iniziano a farsi più insistenti alcune voci su un volto noto. Ad oggi il candidato numero uno sulla panchina sembrerebbe essere Zinedine Zidane, sul quale molti lo danno come il C.T. dei Bleus. Su questo scenario si è espresso un'altra leggenda francese: Thierry Henry.

Henry non ha dubbi: "Sappiamo tutti chi sarà il prossimo allenatore della Francia" — Il futuro della Nazionale francese è ormai segnato da tempo. L'attuale commissario tecnico Didier Deschamps ha annunciato a gennaio l'addio alla nazionale dopo il Mondiale che si giocherà nell'estate 2026 in Messico, USA e Canada. Un ultimo atto prima del possibile passaggio del testimone ad un'altra leggenda transalpina: Zinedine Zidane.

Le voci di un suo possibile arrivo sono già nell'aria da tempo, ma che giorno dopo giorno prende sempre più forma. Ma l'ufficialità potrebbe arrivare solo a conclusione del ciclo di Deschamps. A conferma di queste indiscrezioni, come riporta l'Equipe, l'ex tecnico del Real si sarebbe già confrontato con Laurent Blanc per prepararsi al meglio alla guida della nazionale.

Sulla questione del futuro della Francia è intervenuto anche una leggenda de movimento calcistico francese, ovvero Thierry Henry. Il campione dei Bleus, durante la trasmissione della CBSSports, ha voluto dire la sua sulla questione allenatore, ma senza nominare nessuno: "Non so cosa dire. Sappiamo tutti chi sarà il nuovo allenatore. Lo sapete voi e lo so io. E gli auguro il meglio".

Le parole dell'ex attaccante di Arsenal, Juventus e Barcellona hanno già fatto il giro del web e caricato il tifo francese, facendo pensare implicitamente alla nomina di Zidane come futuro commissario tecnico della Nazionale.