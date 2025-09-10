Francia, Mbappé supera Henry in classifica marcatori e punta Giroud

Oltre a Cristiano Ronaldo col Portogallo , ieri sera anche Kylian Mbappé ha realizzato una rete con la sua Francia contro l' Islanda . Così come il portoghese, anche il transalpino ha segnato su calcio di rigore. Grazie a questa rete, il numero 10 del Real Madrid ha segnato il 52esimo gol coi Bleus e ha superato Thierry Henry , fermo a quota 51 . Il classe 1998, ora secondo, punta al primo posto della classifica, occupato da Olivier Giroud con 57 marcature.

Francia, 52esimo gol per Mbappé che supera Henry

Da diversi anni, Mbappé è tra i migliori calciatori al mondo. Nato nel 1998, l'ex attaccante del Monaco ha vinto il Mondiale in Russia nel 2018 segnando anche in finale contro la Croazia. Nei suoi anni al Paris Saint-Germain ha vinto tutti i titoli nazionali e dei parigini è diventato il miglior marcatore con 256 gol realizzati in sette stagioni. Nella finale dei Mondiali in Qatar del 2022, nonostante la sconfitta contro l'Argentina, ha segnato una tripletta e, prima di lui, solo l'inglese Geoff Hurst nella finale del 1966 contro la Germania Ovest ha avuto modo di raggiungere tale risultato. Dalla scorsa stagione, Mbappé indossa la maglia del Real Madrid, con cui ha vinto Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale FIFA. Il 20 dicembre, il francese compirà 27 anni ed avrà tempo per collezionare altri record.