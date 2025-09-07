A due settimane dalla cerimonia del Pallone d’Oro 2025, in programma lunedì 22 settembre a Parigi, Mbappéha rivelato la sua preferenza per il premio: Ousmane Dembélé. Intervistato dal programma Telefoot, il nuovo numero 10 del Real Madrid ha evitato di commentare le prestazioni di Lamine Yamal, altro grande favorito, lasciando intendere che la politica del club influenzi certe dichiarazioni. Le votazioni restano segrete, ma il clima è già infuocato.
Pallone d'Oro, Mbappé si schiera: "Sostengo Dembélé. Su Yamal non posso parlare"
Mbappé ha preso posizione sul Pallone d’Oro 2025, ma con cautela. Intervistato da Telefoot su TF1, l’attaccante del Real Madrid ha scelto di sostenere Dembélé. Quando gli è stato chiesto un parere su Yamal, altro grande favorito, ha risposto in modo netto: “È un giocatore del Barcellona e non possiamo dire nulla”. Una frase che rivela il peso della maglia che indossa. Il Real Madrid, da sempre attento alla comunicazione dei suoi giocatori, non gradisce aperture verso i rivali storici. L'attaccante francese ha voluto evitare ogni rischio, appoggiando un compagno di nazionale come Dembele. “Lo meritava fin dall’inizio”, ha aggiunto.
Il premio verrà consegnato il 22 settembre al Theatre du Chatelet di Parigi, ma le votazioni sono già chiuse. Intanto, anche altri casi del passato dimostrano quanto conti la linea del club. Nel 2013, Alfredo Di Stefano cambiò posizione su Messi per sostenere Cristiano Ronaldo, dopo una dichiarazione opposta due anni prima. Anche giovani promesse come Mastantuono, oggi al Real, hanno evitato polemiche, ma hanno comunque citato Messi come il più forte di sempre. Il caso Mbappé mostra quanto il contesto conti. Anche un’opinione personale può diventare politica, soprattutto se si indossa la maglia bianca dei blancos.
