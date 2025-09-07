A due settimane dalla cerimonia del Pallone d’Oro 2025 , in programma lunedì 22 settembre a Parigi, Mbappé ha rivelato la sua preferenza per il premio: Ousmane Dembélé . Intervistato dal programma Telefoot, il nuovo numero 10 del Real Madrid ha evitato di commentare le prestazioni di Lamine Yamal , altro grande favorito, lasciando intendere che la politica del club influenzi certe dichiarazioni. Le votazioni restano segrete, ma il clima è già infuocato.

Pallone d'Oro, Mbappé dribba Yamal e punta Dembele

Mbappé ha preso posizione sul Pallone d’Oro 2025, ma con cautela. Intervistato da Telefoot su TF1, l’attaccante del Real Madrid ha scelto di sostenere Dembélé. Quando gli è stato chiesto un parere su Yamal, altro grande favorito, ha risposto in modo netto: “È un giocatore del Barcellona e non possiamo dire nulla”. Una frase che rivela il peso della maglia che indossa. Il Real Madrid, da sempre attento alla comunicazione dei suoi giocatori, non gradisce aperture verso i rivali storici. L'attaccante francese ha voluto evitare ogni rischio, appoggiando un compagno di nazionale come Dembele. “Lo meritava fin dall’inizio”, ha aggiunto.