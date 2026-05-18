Una situazione surreale, quasi unica nel calcio europeo. Il Nizza rischia concretamente di giocare l’Europa League nella prossima stagione… partendo però dalla Ligue 2. Uno scenario incredibile che si è materializzato dopo l’ultima giornata di Ligue 1, dove il club rossonero ha clamorosamente buttato via la salvezza pareggiando 0-0 contro il Metz, squadra già retrocessa da oltre un mese.

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La domenica horror del Nizza e un paradosso che potrebbe nascere

Il pareggio casalingo si è trasformato in un disastro sportivo. Con le contemporanee vittorie di Le Havre e Auxerre, il Nizza ha chiuso al sedicesimo posto ed è stato condannato allo spareggio salvezza contro il Saint-Étienne, terzo classificato in Ligue 2. Una doppia sfida che deciderà il futuro del club tra massima serie e retrocessione.

Eppure, paradossalmente, il Nizza potrebbe comunque disputare l’Europa League il prossimo anno. Il motivo è legato alla finale di Coppa di Francia raggiunta contro il Lens. I giallorossi hanno già conquistato matematicamente un posto in Champions League grazie al secondo posto in campionato e, in caso di vittoria della coppa da parte del Lens, il pass europeo destinato al trofeo verrebbe riassegnato attraverso il campionato, favorendo proprio il Nizza.

pic.twitter.com/HJp8uiRGxN Auch in Nizza Bilder, die man nicht sehen will — Candy Andy (P) (@Thrylos1893) May 17, 2026

Il risultato è un cortocircuito calcistico incredibile: il Nizza potrebbe ritrovarsi a giocare il giovedì sera in Europa e il weekend nei campi della Ligue 2. Una combinazione rarissima che sta facendo discutere tutta la Francia e che rappresenta perfettamente la stagione folle del club. La rabbia dei tifosi è esplosa soprattutto dopo il deludente pareggio contro il Metz. Serviva una vittoria semplice contro una squadra senza obiettivi e già condannata da settimane, invece il Nizza è apparso bloccato, nervoso e incapace di segnare. Un’occasione gigantesca sprecata nel peggiore dei modi.

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Ora tutto si deciderà nello spareggio contro il Saint-Étienne, club storico del calcio francese a caccia del ritorno in Ligue 1. Nel frattempo resta l’assurdo paradosso europeo: il Nizza è a novanta minuti dalla retrocessione ma potrebbe ritrovarsi comunque sul palcoscenico continentale. Una follia calcistica destinata a far parlare ancora a lungo.