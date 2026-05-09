La sfida di Ligue 1 tra Auxerre e Nizza si gioca domenica 10 maggio alle ore 21:00. Un confronto delicatissimo in zona bassa della classifica, con entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalle posizioni più pericolose. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

L’Auxerre, sedicesimo a quota 25 punti, arriva a questo appuntamento con la necessità di fare risultato. La squadra di Christophe Pelissier punterà su compattezza difensiva e organizzazione, cercando di sfruttare ogni occasione per colpire un avversario diretto.

Il Nizza, quindicesimo con 31 punti, si presenta con un leggero margine ma senza poter abbassare la guardia. La formazione guidata da Franck Haise cercherà di imporre il proprio gioco, sfruttando qualità e dinamismo per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Dove vedere Auxerre-Nizza in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Auxerre-Nizza sul palinsesto Live di Bet365

Il momento delle due squadre

L’

cercherà di giocare con attenzione e intensità, puntando su difesa e organizzazione per restare in partita e sfruttare le occasioni.

Il Nizza, dal canto suo, proverà a imporre ritmo e qualità, cercando di fare la partita e portare a casa un risultato fondamentale.

Le probabili formazioni

L’Auxerre si schiera con un 5-4-1 molto compatto, pensato per coprire gli spazi e ripartire, mentre il Nizza risponde con un 3-4-3 offensivo e dinamico, orientato alla costruzione del gioco e alla pressione alta.

Auxerre (5-4-1): Leon, Mensah, Akpa, Sierralta, Senaya, Casimir, Namaso, Danois, Owusu, Osman, Sinayoko. Allenatore: Christophe Pelissier

Nizza (3-4-3): Diouf, Dante, Oppong, Mendy, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Clauss, Boga, Diop, Cho. Allenatore: Franck Haise

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365