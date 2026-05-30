Il Mondiale del 2006 vinto dall'Italia resta ancora una grande ferita aperta per la Francia, che si è dovuta arrendere ai calci di rigore nella magica notte di Berlino. Proprio di quella rassegna iridata è tornato a parlare il francese Ludovic Giuly. Intervistato al podcast Kampo, l'ex giocatore del Barcellona ha lasciato trasparire tutta la sua enorme frustrazione. L'esterno in quel momento era all'apice assoluto della carriera, ma l'allora CT francese Raymond Domenech decise clamorosamente di non convocarlo. Una scelta mai digerita dal francese. "Il peggio di tutta questa storia è che non ho mai ricevuto alcuna spiegazione. Avrei preferito che mi dicesse apertamente in faccia: 'Ludo, non ti porto al Mondiale perché il tuo segno zodiacale del Cancro non mi va a genio, oppure semplicemente perché non ti sopporto", ha dichiarato Giuly con immensa amarezza.

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

L'incredulità dei fuoriclasse del Barcellona

La mancataaveva infatti del clamoroso, considerando lo stato di grazia del giocatore. Nella stagione 2005-06,vestiva la maglia dele aveva appena vinto da grande protagonista la, lae persino la, in finale contro l'Arsenal. A rimanere basiti dalla folle scelta dinon furono solo i tifosi, ma anche i suoi compagni di squadra più illustri in terra catalana. Come rivelato dallo stesso francese, Samuelfaticò a credergli dicendogli senza filtri di "smetterla di dire stronzate", mentre fuoriclasse del calibro dipensavano letteralmente che si trattasse di uno

BARCELLONA, SPAGNA - 21 SETTEMBRE: Ludovic Giuly del FC Barcelona festeggia il suo gol durante la partita di Liga tra FC Barcelona e Valencia CF, giocata allo stadio Camp Nou, il 21 settembre 2005 a Barcellona, Spagna. (Foto di Luis Bagu/Getty Images)

L'odio sportivo, il rigore di Trezeguet e l'esultanza azzurra

Ludovic Giuly a lâché une 𝗗𝗘́𝗖𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 sur le Mondial 2006. 😭🇫🇷



Non sélectionné par Raymond Domenech alors qu’il venait de réaliser le triplé avec le Barça, l’ancien international français raconte avoir vécu la finale France-Italie avec une immense amertume.



«… pic.twitter.com/y0jMeH3q2c — Footballogue (@Footballogue) May 29, 2026

Un'ingiustizia sportiva che ha spinto l'ex Roma a compiere un gesto estremo.era talmente amareggiato dalla decisione delda rifiutarsi di guardare le partite della sua, arrivando ad ammettere di aver desiderato fortemente ilsportivo dei suoi compagni. Il culmine delè stato raggiunto durante la drammatica lotteria deinella finalissima tra

L'esterno ha infatti confessato, durante l'intervento al podcast Kampo, di aver pregato intensamente affinché David Trezeguet sbagliasse il suo tiro dal dischetto. Al rigore decisivo segnato da Fabio Grosso, che ha sancito il trionfo azzurro e il ko transalpino, Giuly si è liberato di tutto il peso, urlando di gioia e abbracciandosi per i festeggiamenti con tutti i membri della sua famiglia.

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365