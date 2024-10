Mike Maignan ieri ha saltato la seduta di allenamento. Come sta il portiere del Milan? Arriva il chiarimento dalla Francia.

Gennaro Di Finizio 13 ottobre 2024 (modifica il 13 ottobre 2024 | 11:41)

Si è acceso un piccolo campanello di allarme in Francia. Mike Maignan ieri non ha partecipato alla sessione di allenamento, come riportato da alcuni media francesi. Il portiere del Milan avrebbe saltato la seduta in via precauzionale, il che avrebbe creato non poca preoccupazione sia tra i tifosi transalpini ma anche tra quelli rossoneri. Come sta Maigna?

Francia, niente allarme per Maignan: il chiarimento dello staff medico — Pur avendo saltato la seduta di allenamento, non ci sarebbero particolari problemi per Maignan: ancora i media francesi specificano come lo staff medico della Francia abbia chiarito di aver preso questa decisione in via puramente precauzionale. Non ci sarebbe un reale pericolo per la presenza del portiere del Milan già nel prossimo match di Nations League contro il Belgio.

Insomma, al netto dell'allenamento saltato, Maignan dovrebbe comunque regolarmente scendere in campo contro la compagine belga. Una notizia che ovviamente è stata gestita in modo tale da non creare particolare preoccupazione, anche perchè in casa Milan c'è chi ha drizzato subito le antenne.

Ieri l'estremo difensore francese si è recato anche a Clairefontaine per partecipare alla sessione di autografi. Sia lui e Aurelien Tchouameni avrebbero però lasciato l'evento in anticipo. Insomma, situazione sotto controllo per quanto riguarda Maignan.