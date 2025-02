Francia, rissa tra squadre sfocia in accoltellamento: un indagato per tentato omicidio

Una partita tra due squadre giovanili è stata sospesa dopo la rissa avvenuta negli spogliatoi.

Federico Grimaldi 12 febbraio - 16:31

La rissa, scoppiata durante l'intervallo di una partita in Francia nella categoria Under 20 tra il Dammarie-les-Lys ed il Meaux, è andata ben oltre lo sport. Un giocatore del Meaux è stato incriminato ed arrestato per tentato omicidio.

Il fatto — Assurdo quanto successo in una partita giovanile in Francia. Quello che doveva essere un semplice incontro si è trasformato in un episodio di cronaca. Durante l'intervallo della gara, alcuni giocatori del Dammarie-les-lys sono entrati nello spogliatoio avversario, armati di mazze da baseball, gas lacrimogeni e spranghe di ferro. Da lì, si sarebbe scaturita una rissa, dove ad avere la peggio sarebbe stato un giocatore della squadra di casa, trovato con diverse coltellate alle costole. Nel caos più totale, l'arbitro ha deciso di sospendere la partita. In seguito, è stato confermato l'annullamento del prossimo incontro fra le due squadre.

Un joueur du club de Meaux mis en examen et écroué pour tentative d'homicide à la suite d'une rixe entre deux équipes U20 de R2

Indagini in corso della polizia — Naturalmente, un fatto del genere, non poteva passare inosservato. La polizia ha deciso di aprire un'indagine per scoprire a fondo la verità di questa vicenda. Stando agli ultimi fatti, sembrerebbe che il portiere del Meaux, abbia tirato fuori un coltello e l'abbia usato contro il giocatore avversario. Le indagini sono ancora in corso e nulla è ancora certo.

Visualizza questo post su Instagram

I comunicati dei club — A fronte di tale vicenda, i due club hanno deciso di condannare fermamente questa violenza: "La CS Meaux Academy condanna fermamente ogni forma di violenza esprimendo il suo totale sostegno ai giocatori vittime di un terribile attentato e al giovane ferito". "L' FC Dammarie-les-Lys condanna questa violenza con l'augurio di trovare soluzioni immediate e durature per garantire la sicurezza per gli eventi futuri". Alla voce dei due club, si è aggiunta quella della Federazione calcistica francese: " Presenteremo una denuncia per risolvere questo caso"

Visualizza questo post su Instagram