Sogno infranto in Coppa di Francia, ma l’Italia ha solo da imparare

La speranza è di emulare il modello francese e ritrovare come un tempo anche squadre da categorie inferiori, come la Serie B o addirittura dalla C, augurandosi che loro stesse scendano in campo con la giusta motivazione non scartando per prime la possibilità di fare un colpaccio. O semplicemente per vedere la Juventus, l'Inter, la Roma ecc..., faticare negli stadi di provincia.