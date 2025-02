Il club di Ligue 2, noto anche per la sentenza Bosman, ha superato il Lille ai rigori al termine di una partita folle. E ora sogna anche la promozione nella massima serie.

Alessandro Stella 5 febbraio - 13:13

La Coppa di Francia, tra i trofei nazionali dei maggiori campionati europei, è quella che regala sempre più sorprese e favole. E anche quest’anno non fa eccezione. Negli ottavi di finale il Dunkerque, club di Ligue 2, ha infatti eliminato a sorpresa il Lille, quarto in Ligue 1 e tra le migliori otto squadre del girone unico di Champions League. Risultato di enorme spessore per il club dell’Alta Francia (luogo noto anche per la celebre battaglia nella Seconda Guerra Mondiale), capace di tornare ai quarti di coppa per la prima volta dopo ben 54 anni. L’impresa assume valore ulteriore sia per il fatto che il Dunkerque è riuscito a vincere in trasferta, sia per il modo in cui l’ha fatto. I biancazzurri, dopo aver tenuto testa ai Les Dogues per tutta la partita, hanno subito il gol di Gomes all’85’. In pieno recupero ecco però il pareggio insperato di Tejan. Ai rigori poi la folle lotteria vincente. Sotto 3-0 e con due errori commessi, gli uomini del tecnico Luis Castro non hanno più sbagliato mentre il Lille ha fallito tre volte. Un tiro fuori, uno sulla traversa e la parata di Jaouen su Haraldsson hanno permesso al Dunkerque di rientrare. E alla fine, al settimo rigore, è stato proprio il giovane portiere classe 2005 a realizzare il gol decisivo trasformandosi in eroe assoluto.

À consommer sans modération 🔊#LOSCUSLD#TeamUSLDpic.twitter.com/4MpWDtuTDP

— USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) February 4, 2025

Una squadra che può puntare alla promozione in Ligue 1 — Il Dunkerque quindi come detto torna nelle migliori otto di Coppa di Francia a distanza di oltre mezzo secolo. Ora i biancazzurri proveranno a centrare la semifinale che manca addirittura dal 1929, quando furono sconfitti dal Sète. Il club francese inoltre quest’anno sembra avere le carte in regola per tentare l’assalto alla prima storica promozione nella massima serie. Les Maritimes infatti occupano il quarto posto in Ligue 2 a soli quattro punti dalla seconda posizione del Paris Fc. Due però gli ostacoli principali: la classifica molto corta, con sei squadre raccolte in 7 punti, un avvio di 2025 meno brillante rispetto alla prima parte di stagione. Dal 4 gennaio il Dunkerque ha raccolto infatti solo una vittoria in cinque gare. Ciò che forse manca ai francesi è un vero bomber. Sono ben dieci i giocatori biancazzurri andati in rete in stagione, ma solo due (Bardeli e Bammou con 6 centri) hanno segnato più di cinque gol. Ora però il successo con il Lille potrebbe rappresentare una svolta per la squadra di Castro, apparso molto felice a fine gara. “È un momento grandioso della mia carriera da allenatore. Abbiamo vinto contro i titolari di una grande squadra, che è nelle migliori otto di Champions. Ma noi quest’anno lavoriamo per vincere ogni gara. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori e della personalità che hanno portato in campo”.

Il legame con la sentenza Bosman, trent’anni dopo — A proposito di anniversari ormai lontani, quest’anno compie trent’anni la celebre sentenza Bosman, legata indissolubilmente al Dunkerque. Il provvedimento giurisdizionale, che permette ad un calciatore trasferirsi liberamente da una squadra europea all’altra al termine del proprio contratto, e di firmare un pre-contratto con un altro club nei sei mesi precedenti la scadenza di quello ancora in vigore, è stato infatti emanato nel 1995. Cinque anni prima il calciatore del Club Liegi, Jean-Marc Bosman, alla scadenza del contratto decise di accordarsi per passare al club francese. Ma la società belga si oppose ritenendo l'indennizzo (allora previsto dal regolamento) del Dunkerque troppo basso. Bosman fu messo fuori squadra e fece causa al Liegi e alla Federazione belga. Cinque anni dopo ecco la sentenza che ha rivoluzionato il calcio europeo. Bosman però non andò più al Dunkerque.

Jean-Marc Bosman (Foto di Getty Images/Getty Images)