10 aprile 2025

Il Brentford, nella giornata di oggi, è sceso in campo per il consueto allenamento in preparazione per la sfida contro l'Arsenal in Premier League. Ma qualcosa di inaspettato ha colto tutti di sorpresa. L'allenatore, Thomas Frank, ha deciso di presentarsi con l'iconica maglietta dell'Italia di Roberto Baggio. Oltre a lui, anche Mikkel Damsgaard ha omaggiato il nostro paese con la maglia dell'Inter. Scopriamo il motivo.

Brentford, il nobile gesto dietro la scelta di Frank — Naturalmente al Brentford non sono impazziti. La scelta di oggi non è casuale. Tutti i giocatori si sono presentati con una maglietta speciale per sensibilizzare la gente sulle persone con gravi problemi di cuore. Non poteva esimersi Frank, che per l'occasione ha scelto di sfoggiare non una maglietta qualsiasi, bensì quella di Baggio. La maglia è iconica, in quanto è quella dei Mondiali del 1994. Chi invece ha optato per qualcosa di più moderno è stato l'ex Sampdoria Damsgaard.

Il danese ha deciso di omaggiare, per l'occasione, il suo compagno di nazionale Christian Eriksen, indossando la maglia dell'Inter con il suo nome dietro. In una giornata così speciale non poteva non ricordare il suo amico dopo tutto quello che ha passato. Naturalmente, vicino a questi grandi nomi, non poteva mancare l'omaggio al Milan. Difatti, il portiere Hákon Valdimarsson ha omaggiato i rossoneri con una maglietta degli anni 90'. La bellissima iniziativa del Brentford ha riportato alla luce vecchi ricordi, ma soprattutto giocatori e momenti che rimarranno per sempre legati alla storia del calcio.

