Brentford, Frank non le manda a dire e tuona contro il Mondiale per Club

Jacopo del Monaco 8 aprile 2025 (modifica il 8 aprile 2025 | 00:12)

Al termine di questa stagione, diversi club disputeranno il Mondiale per Club, che avrà un nuovo format ideato dalla FIFA. La manifestazione che inizierà a giugno, però, ha ricevuto diverse critiche, l'ultima di queste da parte di Thomas Frank, l'allenatore del Brentford.

La critica ai ritmi della stagione — Il tecnico del Brentford Thomas Frank ha criticato pesantemente il Mondiale per Club che si svolgerà in estate. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate dopo lo 0-0 in Premier League contro il Chelsea: "Prima si parlava del poco riposo che c'era tra le partite quando si giocava in Coppa di Lega contro squadre con rose più numerose. Non pensavo fosse giusto ed è stata l'unica volta che ho sollevato il tema, ma se ci sono due giorni in mezzo ce la caviamo senza problemi, mentre con tre, invece, non ci sono mai problemi per quanto mi riguarda. Poi c'è una discussione più ampia sulla quantità di partite in un anno, ma riguarda di più le squadre che giocano in Europa".

Le parole forti di Frank sul Mondiale per Club — Sul Mondiale per Club, invece, ha detto: "Questo è un discorso che investe il calcio in generale ed è molto ampio anche se non riguarda noi in prima persona. Secondo me è una competizione ridicola, fortemente evitabile. Nessuno lo vuole e non lo guarderò perché mi godrò l'estate".