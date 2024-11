Le probabili formazioni del West London derby tra Fulham e Brentford, in programma lunedì sera alle ore 21:00.

Un solo punto separa le due squadre. Il Brentford occupa per ora la nona posizione con 13 punti, alla pari del Tottenham. A 12 punti c’è invece il Fulham , insieme a Newcastle e Bournemouth. Entrambe le formazioni hanno già guadagnato un notevole distacco dalle zone basse della classifica, ponendosi quindi in ampio vantaggio rispetto ai rispettivi obiettivi stagionali.

Momenti di forma piuttosto differenti per le due squadre. Il Fulham ha raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate grazie al pareggio dell’ultimo turno contro l’Everton. Nelle due precedenti sfide di campionato, invece, per i Cottagers erano arrivati due ko contro Manchester City e Aston Villa. Nel mezzo, la squadra di Marco Silva è stata anche eliminata dalla Coppa di Lega ai rigori contro il Preston.

Per quanto riguarda il Brentford, le Bees hanno ottenuto invece 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, battendo Wolverhampton e Ipswich. Tra le fila dei biancorossi c’è la rivelazione di questa prima parte di stagione, ovvero Bryan Mbeumo. Per l’esterno camerunense sono già arrivate 8 reti in Premier; solamente Erling Haaland, con 11 reti, ha fatto meglio di lui.