Fulham-Chelsea, dove vedere il derby in diretta tv e in streaming gratis

Domenica di Pasqua con il derby di Londra per Fulham e Chelsea: ecco dove vedere la sfida di Premier League in diretta.

Luca Paesano Redattore 15 aprile - 10:31

Derby di Londra nel prossimo turno di Premier League. Alle ore 15:00 della domenica di Pasqua, Fulham e Chelsea si affrontano in un match dal fascino sempre particolare a Craven Cottage. I Blues inseguono un posto in Champions League, oggi più che alla portata considerati i pochissimi punti che li separano da Manchester City, Newcastle e Nottingham. Sogna un posto in Europa anche il Fulham, attualmente ottavo e a sei lunghezze dall’Aston Villa, che ha già battuto i Blues nel match di andata.

Fulham-Chelsea, il momento delle due squadre — Tra le sorprese di una Premier League pazza c’è anche il Fulham, che con 6 partite ancora da giocare si ritrova a pochi passi dalla zona Europa. Non è facile, ma sognare non costa nulla. I Cottagers alternano da 8 partite consecutive vittorie e sconfitte in esatta successione. Nelle ultime due partite giocate in casa, però, sono riusciti a battere il Tottenham e, soprattutto, il Liverpool capolista nel penultimo turno di campionato. Il Fulham si presenta al derby dopo il ko nel Monday night contro il Bournemouth.

Con il sorprendente pareggio dell’ultimo turno contro l’Ipswich, il Chelsea ha perso qualche punto importante a discapito di Newcastle e Manchester City ed è scivolato fuori dalla zona Champions. I Blues si trovano ora al sesto posto con 54 punti, sei in più rispetto proprio al Fulham. Anche per la formazione di Maresca è stata una stagione di alti e bassi e lo dimostrano anche gli ultimi risultati: il Chelsea ha vinto solamente una delle ultime 4 sfide giocate in Premier. Prima del 2-2 con l’Ipswich, i Blues avevano pareggiato con il Brentford, vinto con il Tottenham e perso con l’Arsenal.

Dove vedere Fulham-Chelsea in diretta tv e streaming — Il derby di Londra tra Fulham e Chelsea si giocherà domenica 20 aprile alle ore 15:00 a Craven Cottage. Il match, valido per la 33esima giornata di Premier League sarà visibile su Sky Sport, al canale 202 del palinsesto di Sky, e in streaming LIVE sull'app SkyGo, scaricabile su tutti i dispositivi mobili.