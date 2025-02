Fulham-Crystal Palace: dove vedere il derby londinese in tv e streaming

Le inglesi si sfideranno nella 26esima giornata del campionato per la 43esima volta. Il bilancio sorride ai bianconeri con 17 vittorie in 42 scontri diretti, 17 anche i pareggi e solo otto le vittorie dei rossoblù

Lisa Semilia 21 febbraio - 18:04

È tempo di derby in Premier League. Sabato 22 febbraio alle ore 16:00 Fulham e Crystal Palace si scontreranno al Craven Cottage, sfida valida per la 26esima giornata del campionato inglese. Ma non sarà l’unico derby di Londra: alla stessa ora, infatti, andrà in scena anche Arsenal-West Ham. Due sfide infuocate in particolare quella tra Cottagers e Eagles, due dei club più antichi al mondo con una storia ultracentenaria, che si affronteranno per la 43esima volta.

La classifica intanto parla chiaro, il Fulham è ottavo in campionato a 39 punti mentre il Crystal Palace 13esimo a 30. Gli uomini di Oliver Glasner sono tranquilli, la salvezza non li impensierisce ma comunque lotteranno per portarsi a casa i tre punti. Diversa la situazione della squadra di Marco Silva che può anche ambire a una qualificazione europea. Un sogno che non è irrealizzabile, anzi Conference e Europa League ma addirittura anche la massima competizione la Champions League non è utopia e le distanze con i primi posti della classifica non sono così ampie: cinque punti per agguantare il quarto posto e otto per il terzo, tutto fattibile (ovviamente dipenderà anche dalle prestazioni del Manchester City e del Nottingham Forest). La rincorsa all’Europa è dunque iniziata e tutto è pronto, il bilancio totale sorride ai bianconeri con 17 vittorie in 42 scontri diretti, 17 anche i pareggi e solo otto le vittorie dei rossoblù.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN DIRETTA STREAMING — Fulham-Crystal Palace verrà trasmessa in esclusiva su Sky, in diretta sul canale Sky Sport (257) o in diretta streaming attraverso Sky Go, app disponibile per smartphone, tablet e pc, sempre previo abbonamento. In alternativa sarà possibile vederla in tv e streaming su NOW, tramite dispositivi mobili e fissi, accedendo all’app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto l’abbonamento con la piattaforma online.