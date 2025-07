Dopo un inizio atipico al Porto, Gabri Veiga è pronto a iniziare ufficialmente la sua prima stagione completa con il Porto . Arrivato dall’ Al Ahli saudita a giugno, poco prima del Mondiale per Club , il centrocampista spagnolo ha vissuto settimane frenetiche tra viaggi, adattamento e cambi di guida tecnica. Ora, con il nuovo allenatore Francesco Farioli e una preparazione alle porte, l’ex talento del Celta Vigo vuole dare tutto per la sua nuova maglia.

“È vero, sono arrivato in un momento un po’ strano, quasi alla fine della scorsa stagione. Ma ora mi sento carico, motivato e desideroso di dare il massimo per questo club”, ha raccontato Veiga ai microfoni dei media ufficiali del Porto. Dopo una breve pausa per recuperare energie, il giocatore si sta ambientando a città, squadra e staff tecnico.

Nuovo ciclo, nuovi volti: l’obiettivo è crescere insieme

Il passaggio di testimone in panchina da Martín Anselmi a Farioli ha segnato un ulteriore cambio di rotta per il Porto. Veiga però non sembra preoccupato: “I cambiamenti fanno parte del calcio. Ci sono volti nuovi, altri ne arriveranno. L’importante sarà costruire legami forti nel gruppo per crescere tutti insieme”. Secondo lo spagnolo, la preparazione ridotta rende ogni allenamento ancora più prezioso. “Ogni giorno conta. Dobbiamo sfruttare al massimo il tempo a disposizione per migliorarci sia a livello individuale che di squadra.”