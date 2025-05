L'affare che porterebbe Gabri Veiga al Porto sarebbe vicino alla chiusura: trattativa da 15 milioni di euro

Mattia Celio Redattore 27 maggio 2025 (modifica il 27 maggio 2025 | 17:10)

Gabriel Veiga potrebbe presto tornare in Europa. La sua esperienza nella Lega saudita non è stata certo memorabile e, dopo l'ennesima prestazione al di sotto delle aspettative con tanto di contestazione, l'ex Celta Vigo sembra vicino a tornare nel calcio che conta e, di preciso, il futuro potrebbe essere in Portogallo. Come riporta Marca, il Porto si sarebbe mosso con determinazione per il classe 2002 e l'affare sarebbe ad un buon punto.

Veiga - Porto, parti molto vicine: si decide il contratto — Arrivato all'Al-Ahli nell'agosto del 2023 dal Celta Vigo, Gabriel Veiga ha preferito i 12 milioni del contratto con il club asiatico anziché cercare di sfondare in Europa. Un anno e mezzo dopo lo spagnolo si è pentito di questa decisione. In 15 mesi il classe 2002 ha collezionato 61 presenze e realizzato 11 reti. Numeri troppo bassi per quanto ci si aspettava da lui. Le ultime prestazioni sono state deludenti tanto da finite nel mirino della tifoseria biancoverde. L'ex ulivo ha chiesto di essere ceduto e, nei prossimi giorni, potrebbe essere accontento.

Come riporta Marca, infatti, lo spagnolo sarebbe molto vicino al Porto. Anche se ancora non c'è stata alcuna ufficialità, per il quotidiano spagnolo l'affare dovrebbe chiudersi a breve con il classe 2002 che firmerà un contratto con i Draghi della durata di tre anni. Sempre per la stessa fonte, l'ex Celta Vigo, che oggi compie 23 anni, si trasferirebbe in Portogallo per la cifra di 15 milioni di euro e dovrebbe subito raggiungere i nuovi compagni in vista del Mondiale per Club di questa estate.

Intanto, ieri lo spagnolo ha giocato quella che ormai dovrebbe essere la sua partita di addio. Nell'ultima giornata del campionato saudita l'Al Ahli ha battuto 1-0 l'Al Riyadh concludendo il torneo al quinto posto. Veiga è partito titolare per poi essere sostituito al 62' da Fahd Ayyāḍ al-Rashīdī. Un'altra partita non proprio entusiasmante per il neo 23 enne che adesso è pronto a ritagliarsi un posto importante nel calcio europeo.