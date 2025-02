Galatasaray-Fenerbahce termina 0-0: Gala saldamente al comando, disordini sugli spalti

Complici le assenze di Morata e del lungodegente Icardi, Buruk si affida a Osimhen supportato da Sallai, Gabriel Sara e Yilmaz. Molti gli indisponibili per Mourinho, tranne in attacco con Tadic a innescare il duo En Nesyri-Dzeko. Al 4' minuto En Nesyri spreca una ghiotta occasione da ottima posizione, servito da Kostic. Due minuti dopo è Osimhen a rispondere con un colpo di testa che si spegne sul fondo. Al 13' viene a nnullata una rete al Gala di Fred per un fallo sul portiere di Szymanski.

Nella ripresa sono gli ospiti a spingere sull'acceleratore, alla ricerca del gol. Al 49' grande apprensione in area del Fenerbahce per un cross di Yilmaz sul quale Osimhen non ci arriva e respinto da Egribayat. Al 62' disimpegno errato della difesa di casa e diagonale di Fred che termina di poco fuori. Il momento è propizio per vedere una rete che però viene solo sfiorata da Aydin con un tiro cross mandato in corner da un attento Muslera. Al 67' Sanchez svetta più in alto di tutti e colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: ancora protagonista il portiere di casa. Da qui in poi inizia una lunga fase di cartellini gialli con il quale termina la sfida.