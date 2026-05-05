Arrivato per una "Mission quasi impossible", il tecnico italiano fa sognare anche i suoi calciatori
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Il cambio di passo del Tottenham Hotspur porta la firma di Roberto De Zerbi. In una stagione complicata, con la squadra invischiata nelle zone basse della classifica, il tecnico italiano è riuscito a dare una sterzata importante, non solo dal punto di vista tattico ma soprattutto umano. A raccontare cosa è cambiato è stato Conor Gallagher, che ha evidenziato il metodo di lavoro dell’allenatore: decisivi i colloqui individuali con i giocatori.
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Gallagher loda De Zerbi e mette nel mirino la salvezza col TottenhamDe Zerbi ha infatti scelto di parlare direttamente con ogni elemento della rosa, cercando di capire difficoltà e blocchi mentali, ma anche di trasmettere fiducia e responsabilità. Un approccio che ha avuto effetti immediati sul gruppo.
Secondo Gallagher, proprio questo lavoro “dietro le quinte” ha permesso alla squadra di ritrovare autostima e spirito competitivo. Il Tottenham visto nelle ultime partite è apparso più compatto, più coraggioso e soprattutto più convinto dei propri mezzi. Non si tratta solo di risultati, ma di atteggiamento: la squadra ora gioca con un’identità più chiara.
Il merito di De Zerbi è stato quello di intervenire sulla testa dei giocatori in un momento delicato, trasformando un gruppo in difficoltà in una squadra nuovamente viva. La strada resta complessa, ma la sensazione è che la svolta sia arrivata proprio grazie a questa gestione più diretta e umana, il centrocampista ha poi aggiunto: "E' stato fantastico con noi dal primo momento, ci ha unito, ha voluto ascoltare tutti uno ad uno incontrandoci personalmente, ora vogliamo salvarci. Ci aspettano tutte finali e sarà fondamentale non sbagliarle, dobbiamo uscire da questa situazione e sappiamo di poterlo fare con un tecnico come De Zerbi".
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