Il cambio di passo del Tottenham Hotspur porta la firma di Roberto De Zerbi. In una stagione complicata, con la squadra invischiata nelle zone basse della classifica, il tecnico italiano è riuscito a dare una sterzata importante, non solo dal punto di vista tattico ma soprattutto umano. A raccontare cosa è cambiato è stato Conor Gallagher, che ha evidenziato il metodo di lavoro dell’allenatore: decisivi i colloqui individuali con i giocatori.

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Gallagher loda De Zerbi e mette nel mirino la salvezza col Tottenham

De Zerbi ha infatti scelto di parlare direttamente con ogni elemento della rosa, cercando di capire difficoltà e blocchi mentali, ma anche di trasmettere fiducia e responsabilità. Un approccio che ha avuto effetti immediati sul gruppo.

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Secondo Gallagher, proprio questo lavoro “dietro le quinte” ha permesso alla squadra di ritrovare autostima e spirito competitivo. Il Tottenham visto nelle ultime partite è apparso più compatto, più coraggioso e soprattutto più convinto dei propri mezzi. Non si tratta solo di risultati, ma di atteggiamento: la squadra ora gioca con un’identità più chiara.

Il merito di De Zerbi è stato quello di intervenire sulla testa dei giocatori in un momento delicato, trasformando un gruppo in difficoltà in una squadra nuovamente viva. La strada resta complessa, ma la sensazione è che la svolta sia arrivata proprio grazie a questa gestione più diretta e umana, il centrocampista ha poi aggiunto: "E' stato fantastico con noi dal primo momento, ci ha unito, ha voluto ascoltare tutti uno ad uno incontrandoci personalmente, ora vogliamo salvarci. Ci aspettano tutte finali e sarà fondamentale non sbagliarle, dobbiamo uscire da questa situazione e sappiamo di poterlo fare con un tecnico come De Zerbi".

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