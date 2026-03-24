Galles, David Brooks torna a sognare in nazionale: obiettivo qualificazione

David Brooks ritrova la convocazione con la nazionale del Galles dopo aver vinto la battaglia più dura contro un cancro. Ora è pronto a tornare in campo e sognare in grande

Gianmarco Inguscio Collaboratore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 19:02)

Il Galles ha un solo obiettivo: conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali, ma per farlo dovrà prima superare l'ostacolo Bosnia Erzegovina. Le due compagini si affronteranno infatti giovedì 26 marzo alle pre 20:45, nel match valevole per i playoff della competizione mondiale. Un eventuale successo rappresenterebbe un momento storico per tutta la nazione, considerando che l'ultima accesso ai quarti di finale del torneo risale al lontano 1958, mentre nel 2022 nell'edizione del Qatar, i gallesi non sono riusciti a superare la fase a gironi.

Ma non è tutto, perché la partita contro la Bosnia rappresenta anche un'altra pagina di storia, che nel 2021 divenne molto triste, ma che fortunatamente, oggi rappresenta solo il passato. Stiamo parlando di David Brooks. Al centrocampista dei gallesi, attualmente in forza al Bournemouth, venne diagnosticato il linfoma Hodgkin. Un brutto male poi sconfitto dal calciatore: Ed è proprio in queste partite valide per i Mondiali che Brooks, insieme ai suoi compagni, vorrà regalare alla sua nazione un sogno: superare i playoff e accedere definitivamente al Mondiale.

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Galles, David Brooks: le parole dei compagni di squadra — Nel 2021 il centrocampista era proprio impegnato con la nazionale gallese in vista delle qualificazioni ai Mondiali nel 2022, quando accusava stanchezza e debolezza. da lì la diagnosi del tumore e l'inizio di una battaglia molto più ardua rispetto a una partita di calcio. Uno dei suoi compagni di squadra, Tom Lockyer ricorda così quel periodo: "Gli avevo chiesto se sarebbe stato in grado di giocare. Lui ha riattaccato e poco dopo mi ha richiamato per dirmi che avrebbe dovuto fare ulteriori accertamenti perché poteva trattarsi di un qualcosa di più grave. Non è stato facile per lui non stare in campo con la sua squadra, ma è riuscito a trasformare tutto questo in motivazione. Ha fatto un lavoro straordinario dopo la malattia ed è tornato a grandi livelli".

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David Brooks è tornato a livelli importanti — Poi ha aggiunto: "Le sue capacità non sono mai state in dubbio, ma l'unica preoccupazione era la sua salute fisica. È tornato abilmente a livelli importanti, infatti si potrebbe chiedere a qualsiasi giocatore che abbia giocato o che giochi con lui, quanto Brooks sia bravo. Dopo la malattia è migliorato ed è notevole considerando quello che il suo corpo e la sua mente hanno dovuto sopportare". Tom Lockyer ha inoltre evidenziato: "Ora il suo livello calcistico è a un livello superiore rispetto agli anni precedenti".

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