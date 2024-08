Galles del Sud, parla lo Swansea: “Noi lo sappiamo cosa significa il derby…”

Domenica lo Swansea ospiterà i Bluebirds in quello che sarà il secondo derby di Williams in veste di capo allenatore, per il quale la vittoria per 2-0 a marzo contro il Cardiff, è il suo giorno migliore da quando ha assunto la guida dello Swansea lo scorso gennaio.

"Non posso parlare di cosa significhi per loro il derby a Cardiff", ha detto Williams. "Posso parlare solo di questo club. So quanto significhi qui, so quanto significhi per me, so quanto significhi per i giocatori e, cosa ancora più importante, so esattamente quanto significhi per i tifosi perché credo di aver incontrato ognuno di loro l'ultima volta. Non possiamo garantire nulla, maa sappiamo cosa significa. Questa è la cosa più importante, che sappiamo cosa significa". Lo Swansea si è preparato alla visita del Cardiff vincendo facilmente 3-0 contro il Preston North End lo scorso fine settimana, un risultato che ha garantito loro i primi punti della nuova stagione di Championship dopo la sconfitta nella giornata di apertura contro il Middlesbrough.