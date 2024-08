Sale l’attesa per Swansea-Cardiff, derby del Galles

In Championship domenica c'è Swansea e Cardiff. Una partita molto sentita dalle due tifoserie, che ha origini profonde e va ben oltre la mera rivalità sportiva. Si attende il pubblico delle grandi occasioni.

Non è l’Old Firm e nemmeno una delle tante stracittadine che coinvolgono squadre inglesi, dal North London al Merseyside derby. Cardiff e Swansea, però, hanno anch’esse una rivalità da raccontare.

Swansea-Cardiff, derby del Galles — Un derby è da sempre una sfida che va ben oltre l’ambito sportivo. Spesso a scontrarsi sono due sponde diverse della stessa città, o come nel caso del derby tra Swansea e Cardiff due cittadine molto simili e accomunate da una passione sfrenata per il calcio, soprattutto in una nazione dove lo sport principale e quindi più seguito è il rugby.

Una rivalità che va oltre lo sport... — La rivalità tra le tifoserie ha origini profonde e va ben oltre la mera rivalità sportiva. Su quel rettangolo verde c’è in ballo una forte rivendicazione di identità nazionale e la volontà di non perdere il primato di città più importante del Galles. Insomma, questioni sociali e politiche, in un odio che esiste dal 1912, anno in cui le due squadre si sfidarono per la prima volta.

Domenica è di nuovo derby — Intanto domenica alle 16 torna il derby del Galles. Dopo due giornate di Championship, umori opposti tra le due squadre. Lo Swansea ci arriva con 3 punti in classifica, dopo il ko della prima col Middlesbrough e la vittoria netta in casa col Preston. Brutto inizio invece del Cardiff che ha perso entrambe le sfide con zero gol segnati e sette incassati. Pesano infatti i ko con Sunderland (2-0 in casa) e Burnley (5-0 in trasferta).