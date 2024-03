Il sogno del Cardiff City erano i playoff, ma il derby e lo Swansea lo infrangono…

Lo Swansea può guardare avanti alla trasferta a Sheffield mercoledì del Venerdì Santo con una certa sicurezza dopo aver vinto per la terza volta nelle ultime cinque partite e mettere un po' di luce tra sé e gli ultimi tre.

Il Cardiff tornerà in campo quando ospiterà il Sunderland lo stesso giorno e, come si immagina, sarà desideroso di fare ammenda per la sconfitta contro i rivali nel derby.