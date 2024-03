La settimana del derby del Galles: resa dei conti in tribunale…

Scontro tra due dei club chiaramente più forti di tutto il Galles, tanto che la loro gara potrebbe essere definita il Derby del Galles, la Battaglia del Galles, ecc. Cardiff City e Swansea in campo sabato 16 marzo alle 13.30.

Prima del prossimo derby fra le due squadre gallesi che si trovano nella seconda metà della classifica di Championship, la Seconda divisione inglese, è tornato di attualità l'episodio di un anno da in cui due tifosi del Cardiff City hanno aggredito un tifoso dello Swansea City e "gli hanno dato un calcio" in tribuna dopo aver festeggiato il gol decisivo degli ospiti in Cardiff City-Swansea 2-3 del 1' aprile 2023.

Tifoso preso a pugni e calci

I fratelli Cory Jones, 28 anni, e Steven Jones, 34 anni, si sono diretti verso il tifoso dello Swansea City Samuel Evans che ha assistito al derby del Galles meridionale al Cardiff City Stadium di Cardiff l'1 aprile dello scorso anno. Il signor Evans aveva acquistato un biglietto per la partita del Cardiff non essendo stato in grado di acquistarne uno per la partita in trasferta. Martedì 12, in un'udienza di condanna presso la Crown Court di Cardiff, il procuratore Alice Sykes ha mostrato alla corte il filmato del cellulare e della CCTV in cui gli imputati hanno sferrato una serie di colpi al signor Evans, che era caduto a terra. Steven Jones ha iniziato l'attacco iniziale prima che Cory Jones calpestasse, prendesse a calci e prendesse a pugni la vittima.

Gli steward hanno tentato di separare i due gruppi di tifosi ma mentre tentavano di spostare il signor Evans gli imputati lo hanno inseguito e hanno continuato a tirargli pugni. Il filmato mostrava il signor Evans cadere dalle scale in tribuna, anche se la colpa non era degli imputati. Dopo la partita sia Cory che Steven Jones, che indossavano le felpe degli Stone Island, sono stati visti abbracciare gli amici e scherzare. Il signor Evans è stato portato in ospedale per ricevere cure per ferite tra cui un ematoma sulla parte posteriore della testa e un segno rosso sull'addome.

Steven e Cory Jones sono stati arrestati dopo essere stati identificati nelle riprese della CCTV e in seguito si sono dichiarati colpevoli di aggressione che ha provocato lesioni personali e rissa. Cory Jones è stato condannato per reati di guida e Steven Jones è stato condannato per danni penali. In attenuazione l'avvocato difensore Andrew Taylor ha detto: "Ci sono due derby locali: uno è Bristol e l'altro è Swansea. In quei giorni c'è estrema vigilanza per cercare di assicurarsi che le persone siano separate e separate. Come tifoso di calcio ti viene detto che devi recarti in aree designate dove la tua squadra "I tifosi devono essere ospitati. Ti viene detto di comprare solo i biglietti del tuo club. L'unica cosa che non fai è comprare un biglietto per la squadra avversaria ed entrare lì. Se ciò accade, puoi solo immaginare se tu avere una maglietta di Swansea City potrebbe provocare un incidente." In risposta il giudice Lucy Crowther ha detto: "Tutti in tribunale devono capire quali sono le regole e i regolamenti che non giustificano che qualcuno venga preso a calci perché due sostenitori decidono che non gli piace chi stia seduto lì e lo prendano a calci ed è quello che hanno fatto quegli uomini".

