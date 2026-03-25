L'ex capitano della Nazionale sogna di rivedere i Dragoni nella massima competizione internazionale, riponendo ottimismo nei giocatori,anche se prima dovranno affrontare un turno decisivo con la Bosnia.

Vincenzo Di Chio 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 13:46)

Gareth Bale, simobolo del calcio gallese, ha rinnovato la sua fiducia nella Nazionale del Galles, convinto che i "Dragoni" possano qualificarsi per i Mondiali per la seconda volta consecutiva. Dopo aver interrotto un'astinenza di 64 anni portando la squadra ai Mondiali del 2018 in Russia, Bale sogna di vedere la sua nazionale protagonista anche nelle prossime competizioni.

Con la semifinale play-off contro la Bosnia a Cardiff, il Galles punta a superare il turno: in caso di vittoria, incontrerebbe Italiao Irlanda del Nord nella finale, sempre a Cardiff, per assicurarsi un posto nella competizione più importante per una Nazionale.

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Il percorso di Bale nella Nazionale — Bale è stato il cuore pulsante della Nazionale durante il decennio d'oro, portando il Galles a due qualificazioni agli Europei, nel 20116 e 2021, prima di chiudere la sua carriera internazionale dopo un torneo deludente in Medio Oriente. L'ex capitano ha segnato gol decisivi, tra cui il pareggio contro gli Stati Uniti nella fase a gironi dei Mondiali, prima che i Dragoni subissero due sconfitte contro Iran e Inghilterra.

In seguito, la squadra perse ai rigori contro la Polonia nella finale play-off per Euro 2024, evento che portò al cambio in panchina con l'arrivo di Craig Bellamy. L'ex Real Madrid guarda al futuro con ottimismo, convinto che la squadra possa ripetere il successo:

"Spero che ci qualificheremo, saranno due partite difficili, ma dobbiamo prima superare la Bosnia. La semifinale è una finale: se perdi sei fuori ed è un'impresa difficile."

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Fiducia e motivazioni per il futuro — L'ex stella del Tottenham sottolinea anche quanto la prima qualificazione sia stata fondamentale:

"Qualificarsi nel 2022 è stato un enorme successo. Il paese lo desiderava da troppo tempo: farlo è stato come togliersi un peso dalle spalle. Speriamo che ora possa portarci a più Mondiali".

Infine, Bale ricorda l'importanza del primo traguardo e l'effetto motivazionale sulla squadra e sul paese intero:

"Il primo traguardo è sempre il più difficile, lo stesso è stato agli Europei: una volta qualificati, poi ci siamo riusciti di nuovo. Spero che possa accadere questo anche questa volta, la prima qualificazione fu un trampolino di lancio per il futuro. Abbiamo tifosi incredibilmente leali, pronti a sostenerci in qualsiasi momento".

Bale ha davvero fiducia nel gruppo squadra, ma serve grande spirito di gruppo e determinazione per coronare il sogno Mondiali.

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