Il Bernabéu cambia pelle: il tempio del calcio diventa campo da tennis

Incredibile trasformazione per la casa dei Blancos: dal 23 al 30 aprile, il prato dell'iconico stadio lascerà il posto ai campi da tennis per ospitare gli allenamenti delle stelle del torneo madrileno.

Danilo Loda 25 marzo - 12:34

Madrid, con il rinnovato Santiago Bernabéu si conferma capitale mondiale dello sport e, per l'edizione 2026 del Mutua Madrid Open, ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta. Mentre le sfide ufficiali continueranno a infiammare la Caja Mágica dal 20 aprile al 3 maggio — dove Casper Ruud e Aryna Sabalenka cercheranno di difendere i titoli conquistati nel 2025 — il "dietro le quinte" del torneo si sposterà nel cuore della città.

Lo stadio, fresco di restyling tecnologico, aprirà infatti le proprie porte ai migliori tennisti del circuito ATP e WTA. Dal 23 al 30 aprile, lo stadio verrà adattato per ospitare campi da tennis dedicati esclusivamente agli allenamenti mattutini dei campioni. Si tratta di una mossa strategica anche logistica. Non a caso le stelle del tennis alloggiano solitamente all'Eurobuilding Hotel, che si trova letteralmente a un minuto di auto dall'impianto. Potersi allenare in una cornice così iconica, a due passi dalla propria camera, è un lusso che ha già scatenato l'entusiasmo di Carlos Alcaraz, che ha definito "pazzesco" il nuovo volto dello stadio.

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Logistica e "trasloco" dei Blancos — Ma come è possibile trasformare uno stadio da calcio in un circolo del tennis in così poco tempo? La risposta sta nella natura camaleontica del nuovo Bernabéu. Subito dopo la sfida di campionato contro l'Alaves (prevista per il 21 o 22 aprile), il manto erboso retrattile verrà smantellato per fare spazio alla superficie tennistica.

Questa trasformazione obbligherà la squadra di Alvaro Arbeloa a un vero e proprio tour de force lontano dalle mura amiche. Con la corsa al titolo contro il Barcellona che entra nel vivo, il Real Madrid dovrà affrontare tre trasferte consecutive ad alta tensione: Siviglia contro il Betis, Barcellona contro l'Espanyol e, infine, il caldissimo Clásico al Camp Nou. I tifosi madrileni non vedranno la propria squadra in casa per una sfida di Liga fino al 13 maggio, quando a Madrid arriverà l'Oviedo.

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Champions League e futuro multisportivo per il Bernabéu — Il calendario si fa ancora più intrigante se guardiamo all'Europa. Se il Real Madrid dovesse superare lo scoglio Bayern Monaco ai quarti, le semifinali di Champions League cadrebbero proprio nei giorni del torneo di tennis (28-29 aprile). Tuttavia, grazie al ranking, i Blancos giocherebbero comunque l'andata in trasferta, permettendo così al Bernabéu di completare la sua settimana "turisticamente tennistica" prima di tornare a vestirsi a festa per la gara di ritorno dell'8 o 9 maggio.

Questa iniziativa non è un caso isolato, ma fa parte di una visione chiara: trasformare il Bernabéu nel punto di riferimento mondiale per i grandi eventi. Dopo aver ospitato con successo la NFL, lo stadio si prepara ad accogliere il fenomeno della MMA Ilia Topuria e strizza l'occhio all'NBA. Madrid non è più solo la casa del Real, ma un teatro globale dove ogni sport può trovare la sua dimensione più spettacolare.

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