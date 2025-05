Durissimo sfogo di Garnacho che non le ha mandate a dire al suo allenatore. Dopo la finale persa, Amorim risponde all'argentino

Enrico Pecci Redattore 22 maggio - 13:55

L'incubo si è materializzato. Nella peggiore stagione della storia in Premier League, il Manchester United di Amorim ha perso anche la finale di Europa League. Oltre al prestigioso trofeo, i Red Devils hanno perso anche la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Il club inglese deve ora ripartire da zero e si profila un'altra rivoluzione estiva.

Manchester United, Garnacho al veleno: "Stagione di m... Perché solo 20 minuti?" — Tra le dichiarazioni post partita più rumorose c'è stata senza dubbio anche quella di Garnacho. L'argentino, subentrato solo nel finale, ha dichiarato in zona mista: "È dura per tutti ora, è stata una stagione di m...a nella quale abbiamo perso campionato e coppa. Cosa non ha funzionato? Molte cose. Quando non fai gol, quando sembra che non puoi battere nessuno in campionato... Ho giocato tutte le partite di Europa League fino ad ora aiutando la squadra, poi arriva la finale e gioco solo 20 minuti. Non lo so".

Il futuro è sempre più in bilico: "Questa partita ha un impatto, ma la stagione in sé e la situazione nel club... cercherò di godermi l'estate e vedere cosa succederà dopo". Alle dure parole del calciatore ha risposto Ruben Amorim in prima persona. L'ex Sporting si è espresso così: "È facile dirlo ora. Chi ha sprecato una chiara occasione nel primo tempo della semifinale? Garnacho. Questo è il calcio".

Botta e risposta Garnacho-Amorim: il Manchester United è una polveriera — L'allenatore non ha di certo usato parole di 'riconciliazione' nei confronti dell'argentino. E a proposito del suo futuro ha annunciato: "Come ho già detto, io sono sempre aperto. Se la dirigenza ed i tifosi pensano che io non sia la persona giusta, me ne andrò anche senza pensare ai soldi. Di sicuro non me ne andrò io".

"Se il consiglio di amministrazione e i tifosi dovessero pensare che non sono la persona giusta, me ne andrò il giorno dopo. - ha concluso Amorim - Ma non mi licenzierò. Ho fiducia nel mio lavoro. Come vedete, non cambierò nulla del mio modo di fare le cose. In questo momento, non sono qui per difendermi. Non è nel mio stile. Non ho niente da mostrare ai tifosi. In questo momento ho bisogno di un po' di fiducia". Si preannuncia un'altra estate infuocata in casa Manchester United.

