Manchester United, Amorim: “Se vorranno me ne andrò, ma voglio restare”

Amorim è il tecnico di una delle stagioni peggiori della storia dello United. Il portoghese, al termine della finale, ha parlato anche del suo futuro.

Lorenzo Maria Napolitano 22 maggio - 00:56

Dopo aver ottenuto uno dei peggiori piazzamenti della sua storia recente, il Manchester United non riesce a salvare la sua stagione con l'Europa League e di conseguenza abbandona anche il sogno Champions League. Dopo questa sera, inevitabilmente, potrebbero finire tutti sul banco degli imputati e si aspetta una rivoluzione, nonostante un mercato particolarmente oneroso sostenuto in estate. Ai microfoni al termine della partita contro il Tottenham è intervenuto Ruben Amorim, subentrato ad Erik Ten Haag a stagione in corso, ma che non è riuscito ad invertire il trend negativo imboccato dai Red Devils.

Le parole di Amorim — Nelle dichiarazione raccolte da Nbc Sport non potevano mancare riferimenti al futuro del tecnico portoghese sulla panchina del Manchester United. In tale contesto, però, Amorim è stato più che chiaro nell'affermare che non ha alcuna voglia di lasciare il club: "Come ho già detto, io sono sempre aperto. Se la dirigenza ed i tifosi pensano che io non sia la persona giusta, me ne andrò anche senza pensare ai soldi. Di sicuro non me ne andrò io”.

"Condivido il dolore che provano i nostri tifosi - ha aggiunto Amorim - ma penso che eravamo la squadra migliore, purtroppo non siamo riusciti a segnare ma abbiamo provato di tutto. Ci sono state partite in cui non abbiamo giocato così bene ma oggi era chiaro fossimo la squadra migliore in campo. Nel secondo tempo abbiamo provato di tutto, anche con i difensori, ma non era il nostro giorno. Ad ogni modo, non siamo stati perfetti, abbiamo molto da migliorare".

Sono queste le parole con cui il Manchester United introdurrà l'ultimo match di Premier League, ad Old Trafford contro l'Aston Villa. La finale di Europa League rappresentata l'ultimo spiraglio per salvare la stagione, ma i Red Devils sono nuovamente crollati: questa è la ventesima sconfitta stagionale in tutte le competizioni per la formazione di Amorim. Dato preoccupante, soprattutto se si tiene conto che è il numero più alto di sconfitte in una singola stagione dal 1973/1974, quando a seguito di 22 sconfitte arrivò una cocente retrocessione dalla massima serie.