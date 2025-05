La storia di Garnacho è legata strettamente a quella di Cristiano Ronaldo. Nella stagione di ritorno a Old Trafford del portoghese, l'argentino ha iniziato a imporsi e ritagliarsi spazio tra i Red Devils. Il suo primo gol, sul campo della Real Sociedad, è frutto di un assist proprio di Ronaldo , che più volte è stato definito da lui stesso un idolo. Non solo, per Garnacho è proprio Ronaldo il giocatore più forte di tutti i tempi. Tuttavia, ora l’argentino ha la possibilità di superare uno dei tanti record di CR7.

Ronaldo, da under 21, ha totalizzato il record in Premier League di 25 partecipazioni a reti della sua squadra. Per partecipazioni si intende chiaramente la somma di gol e assist. Il classe 2004 è a quota 24 e, con tre giornate ancora da disputare, può ambire a battere il record del suo idolo. Garnacho compirà 21 anni l’1 luglio, dunque ha solo queste tre partite per agganciare e superare Ronaldo.