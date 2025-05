A 17 anni, Lamine Yamal ha già raggiunto numeri straordinari: ha già fatto meglio di Messi e Cristiano Ronaldo quando avevano la sua età

Mattia Celio 1 maggio - 20:32

Sarà pure un ragazzino, ma gioca come un veterano. Lamine Yamal è il giocatore del momento. Il talento del Barcellona ha coronato la sua 100esima presenza con la maglia blaugrana con un gol e una prestazione straordinaria nella semifinale pareggiata 3-3 contro l'Inter. 100 gettoni a soli 17 anni. Un traguardo semplicemente storico. Uno dei tanti, perché il classe 2007 ha già fatto meglio, alla sua età, di due stelle come Messi e Ronaldo quando entrambi erano ancora all'inizio della loro carriera. Ecco le statistiche a confronto.

Lamine Yamal, numeri da record: meglio di Messi e Cristiano Ronaldo — La cantera del Barcellona è nota a tutti. La sua capacità di generare calciatori che poi hanno sfondato nel mondo del calcio non è certo una novità. Ma ogni volta che emerge un talento non si può non rimanere a bocca spalancata. Lamine Yamal è il talento del momento. A 18 anni non ancora compiuti, il classe 2007 ha già conquistato il mondo del pallone tra giocate straordinarie, tecnica e trofei. Qualità che ai tifosi del Barcellona fa tornare alla mente quel fenomeno con il numero 10: Lionel Messi. Un confronto sicuramente ancora insensato ma i numeri dimostrano che Yamal ha già fatto meglio del nativo di Rosario.

L'ala ha ispirato la rimonta dallo svantaggio di 2-0 con un gol personale, superando diversi difensori e scagliando un tiro a giro alle spalle del portiere dell'Inter Yann Sommer. È stato il suo 22esimo gol per la squadra in cui è cresciuto da quando ha fatto il suo esordio sulla scena a 15 anni, 9 mesi e 16 giorni. Ha inoltre realizzato 33 assist nelle sue prime 100 partite con la maglia catalana. La leggenda argentina ha collezionato solo nove presenze, segnando un gol per il Barcellona prima di compiere 18 anni. Messi, inoltre, non era ancora titolare fisso e non era ancora andato in doppia cifra a stagione in corso prima di aver compiuto 19 anni.

Stesso discorso vale per un'altra stella del calcio mondiale. Si tratta di Cristiano Ronaldo. Il portoghese a 17 anni stava appena debuttando nello Sporting Lisbona e aveva giocato 19 partite, segnando cinque gol e fornendo quattro assist. Numeri che hanno incantato un maestro come Sir Alex Ferguson che lo volle subito al Manchester United l'anno dopo, all'età di 18 anni.

Yamal, il suo momento magico: "Non mi paragono a nessuno. Neanche a Messi" — A soli 17 anni è già un leader nel Barcellona. Flick non può fare a meno di lui. Come anche la Spagna. Lamine Yamal, tra club e nazionale, può contare già una Liga, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna e l'Europeo vinto con la Roja la scorsa estate. E siamo solo all'inizio. Eppure il talento non si vuole montare la testa, neanche quando gli si chiede di un suo paragone con Lionel Messi: "Non mi paragono a lui, perché non mi paragono a nessuno, e tanto meno a Messi. Ovviamente lo ammiro, è il miglior giocatore della storia, ma non mi paragono a lui".

Per il classe 2007 l'unico pensiero è la seconda Liga con il Barça e la partita di ritorno di martedì prossimo contro l'Inter: "Pensiamo a migliorarci ogni giorno e a essere migliori il giorno dopo". Anche il fatto che gli occhi del mondo siano puntati su Yamal non lo infastidisce, aggiungendo: "Ma la paura, io ho lasciato la paura nel parco di Mataro (la città natale di Yamal) molto tempo fa".