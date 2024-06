Gasperini contro Ancelotti: derby italiano in finale di Supercoppa Europea

Alla vigilia della finale di Champions League , Gian Piero Gasperini era stato chiaro: "Real o Dortmund? Preferirei il Real ". Detto, fatto. Il Real Madrid ha rispettato le attese ed ha in un certo senso assecondato le richieste dell'allenatore dell' Atalanta . La Dea dopo l'impresa col Liverpool e quella di Dublino contro il Bayer Leverkusen avrà due mesi e mezzo per prepararne un'altra. Non è da tutti battere in una finale europea il Real e Ancelotti .

Atalanta e Real Madrid si contenderanno a Varsavia il 14 agosto la Supercoppa Europea . Prima storica partecipazione per gli orobici, blancos a caccia dell'ennesimo trofeo da mettere in bacheca; sarebbe la 6ª in caso di successo (record storico, ndr) che gli permetterebbe di staccare in classifica Milan e Barcellona (5).

Sarà una sfida tutt'altro che scontata, il primo appuntamento ufficiale per le due squadre dopo gli Europei, chissà che tutto questo non possa dare qualche chance in più alla Dea. Ancelotti alla vigilia della finale di Champions era stato chiaro sulla questione: "Credo che la vittoria l'Atalanta in Europa League contro il Bayer Leverkusen sia un avvertimento per noi e per tutto il calcio in generale". In effetti nel primo tempo col Dortmund il Real Madrid ha sofferto e non poco, poi ha dimostrato perchè ha vinto 15 Champions League, compresa l'ultima di Wembley, nel corso della sua storia.