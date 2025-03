Hajduk Spalato, Gattuso: “Non perdere farebbe bene ma non dobbiamo difenderci”

L'Hajduk Spalato, domenica 2 marzo, affronterà in trasferta la Dinamo Zagabria nel derby eterno tra due comunità da sempre rivali. Un match particolare, non solo per il calore e il rischio di scontri sugli spalti, anche per la classifica. I dalmati sono a un solo punto dalla capolista Rijeka e fino a poche giornate fa comandavano il campionato croato. L'obiettivo, quello del titolo, è assolutamente raggiungibile ma servirà una vittoria per continuare ad alimentare questa fiamma. Gennaro Gattuso sarà uno dei protagonisti in panchina contro il suo amico Fabio Cannavaro.