Gennaro Gattuso, dopo il pesante ko del suo Hajduk Spalato contro il Rijeka, ha avuto un acceso confronto con l'opinionista TV Josko Jelicic

Sergio Pace Redattore 17 marzo 2025 (modifica il 17 marzo 2025 | 19:53)

Decisamente nervoso Gennaro Gattuso dopo la pesante sconfitta rimediata dal suo Hajduk Spalato in trasferta contro l'HNK Rijeka. In occasione del ventiseiesimo turno del massimo campionato croato, il tecnico ex Milan, Napoli, Valencia e Olympique Marsiglia (tra le altre), ha perso completamente le staffe nel post partita in diretta televisiva su MAXSport1.

Il ko incassato allo Stadion Rujevica gli ha fatto perdere la testa della classifica a vantaggio proprio dei rivali (50 punti la squadra della città di Fiume, a 48 i Splitski Bili "I Bianchi di Spalato"). Notoriamente conosciuto per il temperamento sanguigno, Gattuso ha avuto un accesissimo battibecco con l'opinionista televisivo, Josko Jelicic, con un passato da calciatore alla Dinamo Zagabria e all'Hajduk Spalato.

La lite in 3 lingue diverse — Nemmeno il tempo di arrivare in studio che Gattuso ha accesso subito la miccia rifiutandosi di stringere la mano a Jelicic. Il tecnico dell'Hajduk Spalato ha anche accusato l'opinionista TV di "parlare troppo" e di avere "poco rispetto per le persone". "A te non dico niente perché parli troppo e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene queste situazioni", la strigliata di Gattuso. Insomma, un momento davvero concitato e per certi versi imbarazzante, con Gattuso che ha espresso in modo deciso il suo giudizio su Jelicic ripetendo questa frase addirittura in tre lingue diverse: "Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te".

Jelicic non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime all'ex centrocampista del Milan: "Giochi malissimo". Apriti cielo. Il 47enne allenatore italiano non ci ha visto più e gli si è avvicinato ancor di più con fare minaccioso alzando la mano con l'indice puntato a pochi centimetri dal volto dell'ex calciatore croato.

Troppa tensione — Evidentemente Gattuso ha accumulato un massiccio carico di tensione durante lo scontro diretto con il Rijeka per la vetta della classifica e l'ha riversato su Jelicic in diretta televisiva. L'ex rossonero ha così preferito tagliare corto interrompendo il "battibecco" con Jelicic per rispondere alle domande della giornalista della stessa emittente televisiva, Valentina Miletic.

Quest'ultima, peraltro ex fidanzata di Marko Livaja, attaccante ex Inter, Cesena, Atalanta ed Empoli (tra le altre), in forza all'Hajduk Spalato dal febbraio 2021, e del 28enne tennista croato Borna Coric, è rimasta stupefatta dall'acceso confronto tra Gattuso e Jelicic. "Sinceramente, sono un po' impressionata da tutto quello che sta succedendo qui. Non mi è mai capitata una situazione del genere in studio. Ho cercato di concentrarmi, ma sono rimasta impressionata da ciò che stava accadendo in studio", il commento via social della giornalista all'indomani della lite.

Un fuori programma davvero inatteso che ha spiazzato la Miletic, che si è ritrovata in una situazione scomoda in diretta televisiva. Gattuso ha minacciato di non presentarsi più davanti ai microfoni di MAXSport1 alla presenza di Jelicic. In quel momento la Miletic è intervenuta e ha provato ad intervistare il tecnico dopo la cocente sconfitta, definita "meritatissima" dallo stesso Gattuso.