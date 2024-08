Gattuso show con il traduttore: “Fai presto e vaff…”

Gennaro Gattuso sta affrontando una nuova avventura calcistica. Ovviamente da allenatore. Dopo la parentesi al Valencia prima e al Marsiglia poi, da quasi due mesi è l'allenatore dell' Hajduk Spalato . Una esperienza che come era immaginabile sta vivendo con grande trasporto e tanta passione. E' già divenuto popolare per aver battibeccato con un giornalista e questa volta si è reso ancora "protagonista" dando un ordine perentorio al suo traduttore, al quale ha imposto un passo spedito, aggiungendo una frase non proprio elegante.

Gattuso sulla partita

Poi l'allenatore calabrese ha parlato della partita contro il Ruzmberok: "Non esistono partite semplice, avete visto che l'AEK Atene ha perso. Osserviamo l'avversario, il problema non sono i palloni lunghi di per sé, ma i palloni lunghi con pressing annesso. Ci aspetta una partita difficile e complicata. Anche le piccole squadre oggi si allenano bene e possono dare fastidio a chiunque. Sulla carta siamo migliori, ma questo non significa nulla se non lo dimostriamo".