Gent-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la sfida valida per la sesta giornata del campionato belga tra news, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 31 agosto - 09:47

La domenica della Pro League si apre alle ore 13:30 con il derby delle Fiandre tra Gent e Club Brugge. Il match si disputerà alla Planet Group Arena. I padroni di casa partono sfavoriti avendo fino a questo momento raccolto 4 punti in altrettante partite giocate. Gli ospiti, al contrario, ne hanno vinte tre e persa una. Ecco dove vedere Gent-Club Brugge in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Gent ha giocato fino a questo momento solo in campionato, cominciando la stagione non nel migliore dei modi. Una sola vittoria in quattro partite, unite a un pareggio e due sconfitte. I tre punti sono arrivato contro La Louvière (1-0), mentre il pareggio contro il Mechelen (1-1). Zero punti, infine, contro Union Saint-Gilloise (2-3) e St. Truidense (1-3).

Il Club Brugge al campionato ha dovuto unire anche le Qualificazioni di Champions League. Qui ha superato prima il Salisburgo, vincendo sia in Austria (1-0) sia in Belgio (3-2), e poi i Rangers, demolendo gli scozzesi all'andata in Scozia (3-1) e soprattutto al ritorno in casa (6-0). In patria ha invece cominciato con tre vittorie e una sconfitta. I tre punti sono arrivati con Genk (2-1), Cercle Brugge (2-0) e Zulte Waregem (1-0). Nessun punto contro il Mechelen (1-2).

Le probabili formazioni — Ivan Leko dovrebbe confermare il 3-5-2 con l'undici sceso in campo nell'ultima gara di campionato. Roef tra i pali. Paskotši, Gandelman e Van Der Heyden nel trio difensivo. Esterni a tutto campo Samoise e Araújo, affiancati a centrocampo da Delorge, Lopes e Ito. In attacco, spazio alla coppia Kanga-Goore.

Nicky Hayen non dovrebbe invece confermare il 4-2-3-1 usato contro i Rangers in Champions League, ma un 4-3-3. Jackers al posto di Mignolet in porta. Difesa a quattro con Siquet, Spileers, Mechele e Meijer. Trio di centrocampo formato da Vanaken, Reis e Stankovic. In attacco, le ali Sandra e Tzolis forniranno supporto alla punta Tresoldi.

GENT (3-5-2): Roef; Paskotši, Gandelman, Van Der Heyden; Samoise, Delorge, Lopes, Ito, Araújo; Kanga, Goore. Allenatore: Ivan Leko.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Siquet, Spileers, Mechele, Meijer; Vanaken, Reis, Stankovic; Sandra, Tresoldi, Tzolis. Allenatore: Nicky Hayen.

Gent-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La gara valida per la sesta giornata della Pro League belga in programma alle ore 13:30 sarà visibile in diretta streaming su Dazn. La piattaforma digitale ha infatti acquisito i diritti del campionato belga per la stagione in corso e manderà in onda ogni settimana le migliori partite del calendario.