Gent-Club Brugge, il pronostico del Derby delle Fiandre: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 30 agosto - 11:34

Il campionato belga si accende con una delle sfide più calde della stagione. Gent contro Club Brugge non mette in palio soltanto i tre punti, vale molto di più perché significa orgoglio, storia e rivalità regionale. Calcio d'inizio fissato domenica 31 agosto alle 13:30 alla Ghelamco Arena.

Qui Gent — Due sconfitte, una vittoria e un pareggio. Ruolino di marcia deludente per il Gent che dopo quattro giornate di campionato, occupa la decima posizione in classifica e cerca riscatto contro il Club Brugge nel Derby delle Fiandre che però non batte davanti ai propri tifosi, dal 2023.

Qui Club Brugge — La stagione del Club Brugge, invece, è iniziata sotto i migliori auspici, visto che i nerazzurri hanno staccato il pass per il tabellone principale della Champions League, eliminando ai preliminari i Rangers Glasgow. In campionato tre vittorie e una sconfitta, 4° posto momentaneo a quota 9, a -5 dal St.Truiden che però rispetto a Brugge e Gent ha una gara in più.

I precedenti — Negli ultimi cinque precedenti tra campionato e Coppa del Belgio il bilancio è in perfetta parità. Due successi a testa e un pareggio. Lo scorso anno il Brugge si impose 5-0 sul Gent.

Gent-Club Brugge, probabili formazioni — GENT (3-5-2): Roef; Paskotski, Gandelman, Van Der Heyden; Samoise, Delorge-Knieper, Lopes, Ito, Araujo; Kanga, Goore. Allenatore: Ivan Leko

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Onyedika, Stankovic; Tzolis, Vanaken, Borges; Tresoldi. Allenatore: Nicky Hayen

Quote e Pronostico — Club Brugge ampiamente favorito dalle quote dei bookmakers. Il 2 è offerto a 1.62; segno X a 3.90, mentre un eventuale successo del Gent vale quasi sei volte la posta in gioco (quota 5.90). Alla luce degli ultimi precedenti la sfida potrebbe regalare reti e spettacoli, ecco perché le ipotesi Goal (quota 1.67) e Over 2,5 (quota 1.62) sono consigliate.

PRONOSTICO: ESITO FINALE 2 (quota 1.62)

Dove vedere Gent-Club Brugge in DIRETTA LIVE — GENT CLUB BRUGGE DIRETTA LIVE - La sfida tra Gent e Club Brugge, in programma domenica 31 agosto alle 13:30 alla Ghelamco Arena, non sarà coperta da alcuna emittente televisiva in Italia. I telespettatori e gli appassionati potranno seguire in tempo reale il Derby delle Fiandre sulle pagine ufficiali e social dei due club in questione.