Rangers e Brugge alla resa dei conti: ecco il percorso delle due squadre

Nella roccaforte di Ibrox, i Teddy Bears ospitano i belgi. Per i nerazzurri sarà fondamentale resistere fuori casa, sfruttando poi il fattore campo al ritorno. Per gli scozzesi invece tanto passa dalla spinta dei propri tifosi all'andata

Alessandro Savoldi 19 agosto - 11:33

Ci siamo: Rangerse Club Brugge si giocano un posto nella prossima Champions League. Le due squadre hanno raggiunto l’ultimo turno dei playoff della massima competizione europea. Scopriamo insieme il percorso delle due squadre.

Gli ostacoli superati dai Rangers prima del Brugge — Partiamo dai padroni di casa in questa andata, ovvero gli scozzesi dei Rangers. La squadra di Glasgow ha iniziato la sua stagione ufficiale il 22 luglio, ospitando il Panathinaikos. Nonostante una partita equilibrata, la squadra di Russell Martin ha superato per 2-0 i greci, grazie ai gol di Curtis e Gassama. Un doppio vantaggio che ha di fatto messo al sicuro la qualificazione.

Al ritorno il Pana, forte del sostegno del proprio pubblico, ha spinto forte dal primo minuto, con il portiere Butland che più di una volta ha salvato i suoi. La squadra di Atene ha trovato con Djuricic, vecchia conoscenza del nostro campionato, il gol della speranza a inizio ripresa. Ad aprire la doccia gelata sul tifo dei verdi è stato però ancora una volta Gassama, che dopo appena sette minuti dal gol di Djuricic ha ristabilito il doppio vantaggio. Con l’1-1 in Grecia gli scozzesi hanno potuto festeggiare il passaggio del turno.

Nel turno successivo a pararsi di fronte ai Rangers sono stati i cechi del Viktoria Plzen. Ancora una volta, però, la spinta di Ibrox non ha lasciato scampo alla squadra ospite. Prima Gassama, poi Dessers e infine di nuovo Gassama hanno regalato un rotondo 3-0 ai Light Blues. A poco è servita la vittoria per 2-1 al ritorno dei padroni di casa, con la sconfitta indolore che ha regalato ai Rangers il passaggio del turno e la possibilità di sfidare il Brugge.

Brugge: solo il Salisburgo prima degli scozzesi — Sponda Brugge, il percorso per arrivare alla sfida con i Rangers è stato più breve di un turno ma comunque molto complicato. L’avversario era infatti il Red Bull Salisburgo, squadra abituata ad apparire sul grande palcoscenico della Champions League. All’andata, in Austria, i nerazzurri hanno resistito al grande forcing dei padroni di casa, trovando poi al 75’ il gol che ha deciso la partita. La rete di Vermant ha dato ai suoi un vantaggio fondamentale in vista della gara di ritorno.

Tra le mure amiche il Brugge ha però approcciato malissimo la partita, chiudendo la prima frazione sotto 0-2. Nella ripresa la rimonta è iniziata con il gol di Seys, seguito dal 2-2 di Forbs. Il pari sarebbe bastato ai ragazzi di Nicky Hayen, ma nel recupero capitan Vanaken ha messo la proverbiale ciliegina sulla torta. Il capitano del Brugge ha trovato il gol del 3-2, chiudendo definitivamente i conti.

Ora Rangers e Brugge si giocano un posto tra le 36 squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League. L’andata, in Scozia, è in programma martedì 19 agosto alle 21.00. Il ritorno è previsto tra otto giorni in Belgio, mercoledì 27 agosto, alla stessa ora.