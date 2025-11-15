Georgia-Spagna, il percorso delle due squadre nel Gruppo E

Quale è stato l'andamento in casa e in trasferta delle due squadre, tra colpi di scena e capocannonieri inaspettati

Georgia e Spagna scenderanno in campo sabato 15 novembre alle ore 18:00. La gara è valida per il quinto turno del Gruppo E delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. I padroni di casa hanno più di un piede fuori, mentre gli ospiti hanno già la certezza di fare almeno i playoff. Ecco come Georgia e Spagna hanno performato nel proprio girone fino a questo momento.

Georgia-Spagna, il percorso dei padroni di casa — La Georgia del francese Willy Sagnol ha raccolto fino a questo momento 3 punti, ottenuti nell'unica vittoria del girone. Fondamentale il 3-0 sulla Bulgaria, grazie ai gol di Kvaratskhelia, Gagnidze e Mikautadze. L'altra unica gara casalinga fino a questo momento è stata con la Turchia, terminata 2-3. È probabilmente questa la partita che ha lasciato di più l'amaro in bocca ai georgiani. I padroni di casa sono stati più pericolosi, ma meno concreti. A nulla sono serviti i gol di Davitashvili e Kvaratskhelia dopo il momentaneo 0-3.

In trasferta è andata meno bene per la squadra di Sagnol. Alla sconfitta, prevedibile, con la Spagna per 2-0, si aggiunge quella pesante in Turchia per 4-1. Anche la gara di ritorno contro Vincenzo Montella si è decisa nella prima parte di match. Alle reti di Yildiz, Akgun e alla doppietta di Demiral è seguito l'unico georgiano di Kochorashvili. Questa sconfitta ha di fatto condannato la Georgia a dire addio al sogno Mondiale.

Il percorso delle Furie Rosse — La Spagna di Luis De La Fuente ha fatto registrare un percorso netto, con 4 vittorie in 4 partite. Ma soprattutto, le Furie Rosse non hanno ancora subito alcun gol, realizzandone invece 15. In casa ha sconfitto Georgia (2-0) e Bulgaria (4-0). Con i primi sono stati decisivi i gol di Yeremy Pino e Oyarzabal. Con i secondi, nell'ultima giornata, la doppietta di Merino, la rete di Oyarzabal e l'autogol di Chernev hanno garantito agli spagnoli i playoff.

Anche in trasferta pochi problemi per la Spagna. Oltre alla vittoria prevedibile sulla Bulgaria per 3-0, è stata soprattutto quella per 6-0 sulla Turchia ad aver sorpreso. La gara che fin qui vale il primo posto è stata decisa da Merino (tripletta), Pedri (doppietta) e Ferran Torres. In queste Qualificazioni è emersa soprattutto la grande abilità del centrocampista dell'Arsenal nel trovare la rete. Con i suoi 6 gol non è solo il capocannoniere spagnolo, ma è terzo nella classifica complessiva di tutti i gironi.