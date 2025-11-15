Georgia-Spagna, statistiche e precedenti tra le due Nazionali

I padroni di casa dovranno compiere una grande impresa: battere i Campioni d'Europa, i quali vogliono staccare il pass per la competizione intercontinentale

Jacopo del Monaco 15 novembre - 09:15

Tra le partite della penultima giornata per la qualificazione ai Mondiali del 2026, figura anche quella che metterà di fronte la Georgia e la Spagna. Le due squadre del Girone E si affronteranno presso la Boris Paichadze Dinamo Arena di Tblisi, capitale del Paese dell'Europa orientale. Aspettando il calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tre le due compagini, la cui sfida avrà inizio alle ore 18:00 di oggi pomeriggio.

Le due selezioni, allenate rispettivamente dal francese Willy Sagnol e da Luis De La Fuente, in questo momento sono in due situazioni completamente diverse tra loro. I padroni di casa, ormai, sono fuori dalla corsa per un posto al prossimo Mondiale ed in questa fase di qualificazione hanno collezionato soltanto tre punti grazie alla vittoria casalinga contro la Bulgaria. I Campioni d'Europa in carica, dal canto loro, hanno vinto tutte le partite disputate ed un successo nella giornata odierna permetterebbe loro di staccare il pass per i Mondiali.

Georgia-Spagna, i precedenti — In questo tardo pomeriggio di novembre, le due compagini si affronteranno per la decima volta nella loro storia. Ovviamente, la Spagna ha le statistiche dalla sua parte grazie alle 8 vittorie ottenute dal 2012, anno del primo match, fino ad oggi. La Georgia, invece, ha avuto successo contro le Furie Rosse soltanto una volta: il 7 giugno 2016, le due Nazionali hanno giocato contro in un'amichevole che i georgiani hanno vinto 0-1 grazie al gol di Tornike Okriashvili, attuale trequartista del Gagra, club della massima competenza della Georgia.

Durante questa fase di qualificazioni ai Mondiali del 2026, lo scorso mese la Spagna ha vinto contro gli avversari di oggi 2-0 grazie alle reti di Yéremy Pino e Mikel Oyarzabal. Anche in occasione dei gironi di qualificazione per l'Europeo dello scorso anno, le due Nazionali erano nello stesso girone e gli spagnoli hanno battuto la Georgia con un sonoro 1-7 datato 8 settembre 2023. In quel match, Álvaro Morata ha segnato una tripletta e Lamine Yamal ha fatto il suo esordio con tanto di gol.

L'anno successivo, tornano ad affrontarsi in occasione degli ottavi di Euro 2024 con la Roja che ha vinto 4-1. Dopo l'iniziale autogol di Le Normand, per gli spagnoli hanno segnato Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo.