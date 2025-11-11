Senza dubbio è il caso del giorno e forse di queste due settimane: si parla delle cure segrete alle quali si è sottoposto Lamine Yamal che, proprio per questi trattamenti, è stato rimandato a casa dalla Spagna. Cure non comunicate alla Federazione da parte del Barcellona, questa la motivazione e questo è uno stralcio del comunicato, durissimo, della RFEF nei confronti dei blaugrana: "I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e il loro disappunto dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell’inizio del raduno ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto, quella stessa mattina, a una procedura invasiva di radiofrequenza per il trattamento dei suoi fastidi al pube".
Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha detto la sua sulla questione ai microfoni di 'RNE' e le sue parole sono decisamente in linea con quanto affermato dalla federazione iberica: "Ci sono procedure che sfuggono al controllo della Federazione. È così che vanno le cose, e dobbiamo accettarlo. Non ho mai vissuto una situazione del genere prima. Non credo sia molto normale".
De La Fuente, ct rivelazione degli ultimi anni della Spagna ha anche aggiunto: "Certo, mi ha sorpreso, come tutti. Non si hanno conoscenze pregresse, non si conoscono i dettagli e, insisto, con problemi di salute... Si rimane sorpresi". Toni meno polemici ma sicuramente 'infastiditi' da parte dell'allenatore spagnolo che ora dovrà fare i conti con la grana Yamal in questa finestra, l'ultima del 2025, per le nazionali.
Due gare non proprio fondamentali per i campioni d'Europa in carica che, però, in vista del mondiale negli Stati Uniti dovranno risolvere questo caso alla svolta e riportare il sereno in un ambiente che, fino a questo momento, era sembrato il più coeso fra le selezioni europee.
