Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 15 novembre

Filippo Montoli 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 11:22)

Sabato 15 novembre scendono in campo Georgia e Spagna. La gara è valida per il quinto turno del Gruppo E delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita è in programma alle ore 18:00 a Tbilisi, allo stadio Boris Paichadze. I padroni di casa devono per forza di cose vincere e sperare nel passo falso della Turchia per avere una chance di raggiungere i playoff, già matematici per gli ospiti. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Georgia-Spagna.

I precedenti tra le due squadre — Georgia e Spagna si sono affrontate 9 volte nella loro storia. Il bilancio è nettamente a favore delle Furie Rosse con 8 vittorie e 1 sconfitta. L'unico successo dei padroni di casa è arrivato nel 2016, nell'unica amichevole disputata tra le due formazioni. Quello di sabato sera è il sesto incontro valido per le Qualificazioni a un Mondiale. Nei 5 precedenti, proprio in trasferta la Spagna ha avuto maggiori difficoltà, vincendo sempre di misura.

Nel complessivo, anche il dato dei gol è nettamente favorevole alla squadra di De La Fuente. 25 reti contro le sole 5 della Georgia. La rosa allenata oggi da Sagnol non ha mai realizzato più di un gol in una singola partita, ma tra le propria mura solo una volta è rimasta a secco. L'ultimo incontro a Tbilisi non è tra i ricordi migliori dei padroni di casa, sconfitti 1-7 durante le ultime Qualificazioni agli Europei del 2024.

Le probabili formazioni — GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Azarovi; Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. Allenatore: Willy Sagnol.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Huijsen, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Baena, Mikel Merino; Yeremy Pino, Ferran Torres, Oyarzabal. Allenatore: Luis De La Fuente.

Georgia-Spagna, il pronostico di DDD — I bookmakers danno una super favorita Spagna a solo 1.20. Seguono il pareggio a 6 e la vittoria della Georgia a 13. I Crociati, ancor più degli anni passati, possono contare su alcuni pilastri della rosa come Kvaratskhelia e Mamardashvili. Inoltre, proprio in casa ha disputato nel Gruppo E le migliori gare, vincendo con la Bulgaria 3-0 e perdendo 2-3 con la Turchia. Dei 6 gol totali nel girone, 5 sono arrivati giocando in casa.

La Spagna però arriva all'incontro di sabato a punteggio pieno e senza aver mai subito reti. Vincere è fondamentale per tenere la Turchia a distanza di sicurezza e di fatto garantirsi il primo posto, in vista della differenza reti. Le Furie Rosse non sembrano trovare difficoltà giocando in trasferta, avendo vinto 3-0 in Bulgaria e addirittura 6-0 in Turchia. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Georgia-Spagna è 1-2.