Il giocatore del Benfica ha risposto sui social alle mille voci che lo davano vicino all'addio al calcio

Mattia Celio
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Georgiy Sudakov, centrocampista del Benfica, sta attraversando un momento personale molto complicato. A lanciare l’allarme è stato il giornalista Mykhailo Spivakovsky, che durante il programma 'TaToTake' ha rivelato presunte confidenze del giocatore: "Sudakov ha detto al suo entourage di sentirsi esaurito e stanco del calcio, ha affermato di non provare più piacere nel dedicarsi a quella che è stata la sua vita". Subito è arrivata la risposta del giocatore ucraino.

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Georgiv Sudakov lascia il calcio? La risposta del centrocampista: "Lo amo ancora"

Germany v Ukraine - International Friendly
Georgiy Sudakov con la maglia dell'Ucraina durante l'amichevole contro la Germania nel 2024. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

36 presenze e 4 reti in questa stagione per Georgiy Sudakov. I tifosi del Benfica certamente si aspettavano qualcosa in più dal centrocampista ucraino ma sembra che dietro questa annata poco esaltante ci siano seri problemi personali. Almeno questo è quello che ha dichiarato il giornalista e connazionale del giocatore, Mykhailo Spivakovsky, che addirittura ha parlato di addio all'attività agonistica a fine stagione.

Una voce che, a sua volta, è stata seguita da molte altre che hanno l'ipotesi di addio quasi una certezza. Ma su questo è intervenuto lo stesso centrocampista delle Aquile che, con un messaggio sui social, ha risposto parlando di un "semplice periodo difficile": "Ultimamente circolano molte voci e conversazioni. Voglio essere sincero: ogni calciatore, a volte, vive periodi complicati. È normale sentirsi stanchi, sia fisicamente che mentalmente".

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Il 23 enne, dunque, ha messo chiaramente in evidenza che non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Al contrario: "Sto lavorando su me stesso per ritrovare il piacere del gioco per cui mi sostenete". Sudakov ha voluto anche ringraziare chi gli è vicino in questo momento: "Grazie a tutti quelli che sono al mio fianco. Il vostro supporto è molto importante per me. Farò tutto il possibile per tornare più forte e ripagare la fiducia".

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