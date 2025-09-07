Sudakov, casa distrutta dai bombardamenti russi: “La mia famiglia era lì”

Nel bombardamento russo di stanotte danneggiata la casa di Sudakov. Illesa la famiglia che si trovava al suo interno al momento dell'attacco del drone.

Federico Iezzi Collaboratore 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 15:55)

La guerra non risparmia nessuno. Colpisce tutti, senza distinzioni. E così la guerra ha colpito anche Heorhij Sudakov, centrocampista in forza al Benfica. Nell'attacco russo su Kiev, sferrato stanotte con 800 droni e 13 missili, è stata colpita e pesantemente danneggiata anche la sua casa. Durante il bombardamento la mamma del calciatore, la moglie e la figlia erano in casa. A dare la notizia, pubblicando le immagini dell'abitazione devastata su Instagram, è stato lo stesso centrocampista del Benfica.

Il bombardamento russo su Kiev — 800 droni e 13 missili, mai così tanti velivoli senza pilota sono stati adoperati dalle forze russe sulla capitale ucraina. Un nuovo, triste, record. Il bilancio del bombardamento che questa notte ha colpito Kiev è tragico: si parla di almeno 4 morti e 44 feriti. Tra i deceduti c'è anche un bambino. I soccorsi e la conta dei danni, però, sono ancora in corso e il bilancio potrebbe diventare ancora più pesante. Nonostante la Russia abbia dichiarato di aver colpito degli obiettivi militari, ad essere stati devastati sono stati dei palazzi civili, condomini, case, il Palazzo del Governo.

La distruzione della casa di Sudakov — Sudakov, classe 2002, gioiellino del calcio ucraino è cresciuto nelle giovanili del Metalist e dello Shakhtar Donetsk. Nel corso della sessione estiva di calciomercato è passato al Benfica, in Portogallo. In questi giorni Sudakov è in ritiro con la nazionale che si sta preparando alla partita contro l'Azerbaigian. Durante la notte la sua casa di Kiev, come molte altre, è stata colpita dai droni russi e completamente distrutta.

Sono state ore di angoscia e terrore: all'interno dell'appartamento, mentre veniva colpito, erano presenti la madre del giovane, la moglie Liza e sua figlia. Liza, infatti, alle fasi finali della seconda gravidanza non si è ancora trasferita a Lisbona col marito. Per fortuna tutte e tre sono sane e salve. A dare notizia dell'accaduto è stato Sudakov stesso, pubblicando le immagini dei danni su Instagram: nelle foto si vede il condominio e il suo appartamento bruciati, distrutti.